Hommeles op Komense gemeenteraad nadat uitgenodigde OCMW-voorzitter niet aan het woord mag komen

Een nieuwe maand, een nieuwe gemeenteraad en meteen ook een nieuw hoofdstuk in het politieke gekibbel van Komen-Waasten. Nadat de voorzitter van het Komense OCMW het woord niet kreeg tijdens de zitting, besloten oppositiepartijen Action en PS op te stappen. De positie van de tripartite krijgt hiermee een nieuwe slag te verwerken.

Hoewel de gemeenteraad op een normale manier begon, kreeg het geheel na net geen 3 uur vergaderen plots een compleet andere wending. Frédéric Hallez, voorzitter van het OCMW en boegbeeld van politieke strekking HORIZON, was er aanwezig op uitnodiging van het schepencollege. Er moest gedebatteerd worden over het jaarlijkse budget van het OCMW. Frédéric kreeg echter het woord niet en het punt werd van de agenda gehaald, tot groot ongenoegen van de voorzitter. Meerdere malen probeerde hij zelf het woord te nemen, waarop de burgemeester gepikeerd reageerde. “Mag ik u erop attenderen dat het niet toegelaten is voor burgers om het woord te nemen, wanneer hen daar niet wordt om gevraagd”, klonk het meer dan eens in haar reacties. De voorzitter van het OCMW weigerde gehoor te geven aan de vraag en bleef weerwerk bieden. De burgemeester zag zich genoodzaakt de microfoons uit te schakelen, wat het vuur volledig aan de lont stak.

“Kan er in het verslag worden opgenomen dat het schepencollege de voorzitter van het OCMW uitnodigt, hem vervolgens meer dan 2 uur laat wachten om dan doodleuk te zeggen dat hij vandaag niet aan het woord zal komen?” David Werquin, gemeenteraadslid voor PS, was vlijmscherp tijdens zijn interpellatie. Oppositiepartij ACTION, die eveneens 2 schepenen in het bestuur heeft, ging nog een stap verder. Ze verlieten de zitting en weigerden nog langer deel te nemen. “In een gemeente waar de bevolking al niet te hoog oploopt met de politiek, slaagt dit bestuur er toch keer op keer in nieuwe manieren te vinden om de democratie met de voeten te treden”, fulmineerde partijvoorzitter Jean-Baptiste Ramon. “Men gebruikt de gemeenteraad om persoonlijke vetes uit te vechten en verlaagt zichzelf tot platte pesterijen.”

Burgemeester Alice Leeuwerck beet later dan nog van zich af. “Het punt van het budget stond initieel op de agenda”, klonk het in haar reactie. “Helaas kregen we erg laat bericht vanuit de provincie dat cruciale elementen ontbraken. Het punt kon dus niet behandeld worden. Van afrekeningen of pesterijen is geen sprake. Dat enkele schepenen daarop besloten weg te gaan, toont enkel maar aan dat ze geen respect hebben voor de wet en voor de burgers van wie ze een stem hebben gekregen.”