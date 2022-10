Hogere premie voor opsmuk handelspanden in Wevelgem

Tijdens de voorbije Wevelgemse gemeenteraad werd besloten om toe te treden tot twee samenwerkingsovereenkomsten die de dienstverlening naar de burgers toe verder helpen digitaliseren. Dankzij Vlaamse subsidies verhoogt ook de premie om handelspanden in het centrum aantrekkelijker te maken.

Vlaanderen subsidieert projecten in het kader van ‘gemeente zonder gemeentehuis’, wat een verdere digitalisering van de dienstverlening beoogt. De gemeente Wevelgem wil hier op inzetten, wat resulteerde in een akkoord tot deelname aan twee samenwerkingsovereenkomsten. Het eerste – het burgerloket – wordt opgezet door Mechelen. Daar tekenden nog 36 andere gemeentebesturen op in zoals Wevelgem, Waregem en Kortrijk. Voor een aantal administratieve processen binnen de dienst bevolking wordt gewerkt aan een digitaal alternatief.

Hierdoor zal het administratief proces om een rijbewijs aan te vragen of een poliovaccinatie af te handelen geautomatiseerd worden. Ook bij de verkiezingen zal de oproep of het geven van volmachten digitaal kunnen verlopen en het wettelijk samenwonen zal makkelijker kunnen gestart of beëindigd worden.

De tweede overeenkomst behelst een project dat streeft naar een loketvrij gemeentehuis, dat wordt opgezet samen met Deerlijk, Roeselare en Wervik.

Het administratief verwerken van GAS-boetes gebeurt door de stad Kortrijk en dat wordt duurder. Als info gaf de burgemeester mee dat 85 procent van de GAS-boetes gegeven worden omwille van een inname van het openbaar domein – zoals het plaatsen van een container – en sluikstorten.

Leegstand aanpakken

Goed nieuws voor lokale handelaars die hun pand willen verfraaien. Als ze in het kernwinkelgebied hun zaak hebben, kunnen ze tot 12.000 euro subsidies krijgen voor renovatiewerken. Een verdubbeling in vergelijking met het vorige reglement en dit door extra middelen van Vlaio, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

In het bestaande reglement voor de renovatie- en verfraaiingspremie wordt een financiering vanuit de gemeente van 30 procent voorgesteld, met een maximum tot 6.000 euro. Dat blijft zo, maar bij een goedgekeurde aanvraag legt Vlaio datzelfde bedrag er voor bepaalde werkzaamheden bovenop. Het gaat hier om gevelverfraaiing of optimalisering van de indeling van het handelspand. Daardoor kan de aanvrager een totale subsidie van 60 procent, met een maximum van 12.000 euro, ontvangen.

Daarnaast zal de handelaar niet langer op voorhand de aanvraag moeten indienen, maar zal dat ook nog mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden. Het reglement gaat in op 1 november, maar alle handelaars die werken uitvoerden in 2022 kunnen er nog gebruik van maken.

Met de premie stimuleert Wevelgem handelaars om zich in het kerngebied te vestigen en de aantrekkelijkheid van handelszaken te verhogen. Zo wordt ook de leegstand teruggedrongen. Sinds het bestaande reglement in voege trad in 2018 werden er reeds 33 dossiers ingediend, goed voor een toegekend bedrag van 120 000 euro. (Stefaan Lernout)