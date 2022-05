Historisch glasraam krijgt plaatsje binnen het Roeselaars patrimonium

Momenteel loopt er met ‘In Vitris’ een unieke expo in het Klein Seminarie. Daarbij ook een bijzonder stuk glaswerk dat tot het Roeselaars erfgoed behoort. N-VA stelde voor om dat werk een plekje te geven in het nieuwe Roeselaarse stadhuis. De stad heeft oren naar het voorstel, maar wil alle mogelijkheden openhouden.

N-VA Roeselare wil een uniek stuk glasraam als cultureel erfgoed laten opnemen in het nieuwe stadhuis dat volop in aanbouw is. “Roeselare kreeg in 2020 een erkenning als onroerende erfgoedstad. De toenmaligeschepen van cultuur zie toen dat het stadbestuur zeer gelukkig was maar dat het werk nog zeker niet af is”, aldus Lieve Lombaert. (N-VA).

Bank voor Handel & Nijverheid

“Wij willen dan ook ons steentje aan bijdragen. Op de tentoonstelling ‘In Vitris’ in de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie is er bijzonder stuk glaswerk te bewonderen dat behoort tot Roeselaars erfgoed en waarvan men dacht dat het verloren gegaan was. Het is een stuk glaswerk dat ooit in een filiaal van de Bank voor Handel & Nijverheid te zien was. De aannemer die de afbraakwerken van het gebouw uitgevoerd heeft, recupereerde het volledige glasraam. Dit glasraam is een uniek stuk erfgoed van de stad Roeselare.”

“Bestaat er een mogelijkheid om dit prachtig glasraam te implementeren in het nieuw stadhuis?”

Erfgoedbank

Schepen Mieke Vanbrussel (CD&V): “Ik ben blij dat het glasraam bewaard gebleven is en nog steeds te bezichtigen valt. Nadien wordt het aan de stad geschonken. Het is zeker het bewaren waard. Op korte termijn wordt het digitaal geïntegreerd op de erfgoedbank van Midwest. Nog interessanter zou zijn om het ergens te integreren, al is het een delicate materie. In het stadhuis kan, maar misschien is een andere locatie nog beter. Dat moeten we onderzoeken, voorstellen zijn meer dan mogelijk. Het punt komt alvast aan bod op een van de volgende vergaderingen van de cultuurraad.”