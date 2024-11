Hilde Vermeersch (gbA-Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Het beste van mezelf geven”

Bezige bij Hilde Vermeersch is het laatste gbA-Gemeentebelangen-lid dat een plekje weet te bemachtigen in de gemeenteraad. Op professioneel vlak runt de nieuwkomer in de gemeenteraad een paardenpension en baat daarnaast nog de vakantiewoning De Bles uit. Hilde wil zich vooral engageren voor zowel profit- als non-profitorganisaties. De mama van drie volwassen kinderen en oma van kleinzoontje Florian is alvast enorm gemotiveerd om de komende jaren het beste van zichzelf te geven.