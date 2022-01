Hilde Dhont sinds 1 januari schepen van Onderwijs en Sport in De Haan

Mathieu Delbarge gaf op 1 januari de fakkel door aan Hilde Dhont. De wissel werd kort na de vorige verkiezingen al afgesproken.

Na een termijn van drie jaar – halfweg de legislatuur – gaf Mathieu Delbarge op 1 januari zijn schepenlint door aan Hilde Dhont. De wissel werd reeds bij de verkiezingen van 2018 binnen hun partij (Open & N-VA) afgesproken. Het college bestaat voortaan uit vier vrouwen (Christine Beirens, Marleen Vercruyse, Marleen De Soete en Hilde Dhont) en twee mannen (burgemeester Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse).

Belangrijke dossiers op gang getrokken

Mathieu Delbarge maakt zich sterk dat hij binnen zijn bevoegdheden Jeugd en Onderwijs, Sport en Leefmilieu alvast enkele belangrijke dossiers op gang kon trekken. “Er was de overdracht van de gemeenteschool ’t Klavertje naar het gemeenschapsonderwijs, waarbij de directie en alle leerkrachten aan boord bleven en er voor de leerlingen niets wijzigde. Er kwamen verschillende nieuwe hondenlosloopweides en een nieuw gebouw voor de hondenclub en wielerclub. Er werden nieuwe speeltoestellen geplaatst en de bestaande buitensportterreinen werden opgewaardeerd.”

“En in samenspraak met de jongeren zelf, hebben we ook het skatepark aangepakt. In Wenduine kwamen er dan weer nieuwe volkstuintjes en werd er ook een reglement opgesteld voor geveltuintjes. Recent werden tot slot een tiental picknickbanken geplaatst, om het recreatief fietsen langs de polders verder aan te moedigen.”

Onder impuls van Delbarge werd ook nog een brochure voor de korte keten opgemaakt, zodat landbouwers voortaan hun lokale producten kunnen promoten. “Corona strooide helaas wel wat roet in het eten, maar ik blik toch tevreden terug.”

Nauw overleg

Kersvers schepen Hilde Dhont kijkt alvast uit naar haar termijn. “Ik wil mijn collega Mathieu bedanken omdat hij heel wat zaken in gang heeft gezet. Het zijn stuk voor stuk thema’s waar ook ik graag mijn schouders onder zet. Ik zal zijn werk dus met veel enthousiasme voortzetten en blijf dit overigens in nauw overleg met hem doen”, klinkt het.

Burgemeester Wilfried Vandaele heeft alle vertrouwen in zijn ploeg. “Ik wil schepen Delbarge bedanken voor zijn inzet, maar zeg er meteen ook bij dat we graag op hem blijven rekenen de komende jaren. En ik wens schepen Dhont uiteraard veel succes.”

