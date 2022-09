Hilde Crevits komt Lies Laridon feliciteren met 15-jarig burgemeesterschap

Op 11 september zette de lokale afdeling van CD&V burgemeester Lies Laridon (53) in de bloemetjes met een ontbijt omdat ze 15 jaar burgemeester is.

Minister Hilde Crevits kwam naar Diksmuide om de burgemeester te feliciteren met haar jubileum. De twee kennen elkaar al ruim 20 jaar. “Dankzij Lies hebben we het plattelandsfonds kunnen organiseren, als geen ander kan Lies een consensus bereiken in discussies”, klonk het bij Crevits. “Lies, één woord, vier letters. L voor liefdevol, I voor haar integriteit, E voor de energie die ze besteed, zowel aan haar inwoners, de stad als aan haar gezin en S voor het sociale karakter van Lies.”

Lies groeide op, samen met haar broers Wim en Henk, in een huis waar politiek nooit veraf was: beide grootvaders deden aan politiek, de ene als schepen, de andere als burgemeester van Oostkerke en ook haar vader was vele jaren burgemeester in Diksmuide. Toch werd ze van thuis uit niet in de politiek gedwongen. “Pas toen ik hogere studies deed in Leuven werd mijn interesse aangewakkerd”, vertelt de burgemeester. “Het volgen van de grote debatten in de aula interesseerden mij en ik kreeg de zin om mij te engageren. Zo ben ik dan gaan aansluiten bij CVP. Via de nationale politiek naar de lokale politiek wat voor mij het interessantste is, daar kan men de richting helpen bepalen en vooruitgaan, vooral het lokale engagement om mensen te helpen en dingen vooruit te laten gaan. Nu ben ik al 15 jaar burgemeester van en voor Diksmuide.”

Fusie

“Men kan voor of tegen een beleid zijn maar niets doen of zeggen zal niets veranderen. In de lokale politiek kan men iets tastbaars neerzetten en met enige fierheid kijken naar gerealiseerde projecten zoals bijvoorbeeld het nieuwe zwembad. Als ik daar ga zwemmen geeft me dat toch een bijzonder gevoel.”

Na 15 jaar is het tijd om even stil te staan bij de gerealiseerde projecten maar ook tijd om naar de toekomst te kijken. “Toen ik als burgemeester begon was ik 38, toen waren vrouwelijke politici een uitzondering. In deze 15 jaar is er heel wat veranderd. Vooral op gebied van communicatie is er een snelweg ontstaan. Diksmuide is mee op deze snelweg gestapt en mensen kunnen info over Diksmuide vinden op Facebook, de website Diksmuide.be, Instagram, Yzersterk dat in heel Diksmuide wordt bedeeld en volgend jaar komt er een nieuwe website.”

Er wordt weer volop gespeculeerd op fusies. “Fusies moeten bespreekbaar zijn en Diksmuide heeft zeker bestuurskracht genoeg, maar dat verdient een externe meeting. Bij een fusie worden fysieke afstanden wel groot, maar onze organisatie en structuur zou het aankunnen om eventueel nog een gemeente bij te nemen. We hebben nu 17.000 inwoners en hopen, door interne groei, naar de 20.000 te gaan.”

Kinderen

In 15 jaar is ook heel wat gerealiseerd. “Er is ontzettend veel veranderd: de heraanleg van de Grote Markt, de renovatie van het stadhuis, de stadskernvernieuwing, de centrumparkings, vernieuwing van dorpskernen, nieuw Yserheem, ontmoetingscentra in de dorpen, wandel- en fietspaden, het nieuwe sportcomplex, de urnenkerk , te veel om op te noemen. De tweede fase van de ring is gestart, de volgende fase wordt de tunnel onder de spoorweg en de brug over de Yzer. In de toekomst komen nog een nieuw sociaal huis, dienstencentrum, een nieuwe Boterhalle en het nieuwe politiekantoor. Ik ben ook heel trots op het vaccinatiecentrum dat vlot en vakkundig werd georganiseerd, lovenswaardig!”

Lies is gehuwd met Jacky Rollez , zij hebben twee kinderen: Herlinde en Joachim. Is er opvolging verzekerd? “Beiden hebben wel interesse in politiek. Herlinde werkt op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, maar Joachim is nog maar 17, hij moet nog zijn keuze maken en die kan hij vrij, naar eigen goesting maken. Wij zullen hem steunen, wat hij ook kiest. Zelf wil ik mij verder blijven inzetten voor een warm Diksmuide met aandacht voor iedereen.”