“Hij zal zijn tenen moeten uitkuisen om burgemeester te blijven”: politicoloog Herwig Reynaert over de veroordeling van Ward Vergote

De veroordeling van burgemeester Ward Vergote van Moorslede wegens belangenneming zal volgens politicoloog Herwig Reynaert een cruciale rol spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. “Ward Vergote zal zijn tenen moeten uitkuisen om de sjerp nog te behouden”, zegt professor Reynaert.

Burgemeester Ward Vergote van Moorslede werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel, een effectieve boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van 25.000 euro. De rechter achtte hem dus schuldig aan belangenneming maar liet Vergote wel de burgerrechten behouden. Daardoor kan de Moorsleedse burgemeester in principe aanblijven en mag hij zich in oktober 2024 ook opnieuw verkiesbaar stellen.

In een eerste reactie laat burgemeester Ward Vergote ook uitschijnen dat hij wil aanblijven als burgemeester. “Ik zou graag verder doen tot aan de verkiezingen. Dan zien we wel wat de burgers beslissen. Ik merk op straat dat ik nog steeds veel steunbetuigingen krijg van de bewoners. Ik hoop dat we samen met onze coalitiepartner STERK verder kunnen werken”, laat hij optekenen. Eerder lieten oppositiepartijen PRO en N-VAPLUS geen spaander heel van de burgemeester. Coalitiepartner STERK beraadt zich dinsdagavond of de coalitie kan blijven bestaan.

Versnipperd

Volgens politicoloog Herwig Reynaert van de UGent, gespecialiseerd in lokale politiek, kan de veroordeling van Ward Vergote een splijtzwam zijn in die coalitie. “In het verleden heeft STERK de partij van Ward Vergote nooit laten vallen. STERK had dat kunnen doen met een constructieve motie van wantrouwen maar is loyaal gebleven. Zal men die positie nu ook nog volhouden nu er een veroordeling is?”, vraagt Herwig Reynaert zich af.

Ook in de campagne in verkiezingsjaar 2024 zal de uitspraak van de rechtbank mogelijk een rol spelen. “Het politieke landschap in Moorslede was in 2018 al redelijk versnipperd, met VISIE van Ward Vergote als grootste partij maar met Sherley Beernaert van STERK als absolute kampioen in voorkeurstemmen. Als door deze veroordeling er nog een paar percenten af gaan bij VISIE, wordt STERK de grootste fractie en is Sherley Beernaert dus de gedoodverfde nieuwe burgemeester. Ward Vergote zal zijn tenen mogen uitkuisen als hij de sjerp wil behouden”, klinkt het.

Alles hangt af van hoe de kiezer zal reageren. “Als Ward Vergote effectief van plan is om opnieuw op een lijst te gaan staan, dan zou dat zeer uitzonderlijk zijn. Let op, ongezien is het niet dat een veroordeelde politicus opnieuw op een lijst gaat staan. Kijk maar naar Willy Claes (ooit veroordeeld in de Agusta-affaire, red.) die nu opnieuw op een lijst gaat staan. Het kan dus, in principe, maar het is aan de kiezer om daarover te oordelen”, zegt professor Reynaert.