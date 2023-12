Hierin investeert Diksmuide belastinggeld: “Ontmoetingscentra, wandelpaden en … looplijnen naar stadskern”

Op de gemeenteraad van december komt de zesde aanpassing van het meerjarenplan in Diksmuide. De grootste hap uit het budget is de bouw van de nieuwe Boterhalle, goed voor 8,8 miljoen euro. Maar er wordt ook geld uitgetrokken voor het verenigingsleven. Benieuwd welke voet- en wandelpaden in 2024 aangepakt worden en welke landelijke wegen hersteld worden? Dit gebeurt er voor de gemeenteraadsverkiezing nog met jouw belastinggeld.

Diksmuide wil de bezoekers meer leiden naar de stadskern en daarom zal het zijn huisstijl in het straatbeeld brengen. Het doet dat door vlaggen te plaatsen en zo looplijnen te creëren. Die vlaggen komen onder meer van het Italiëplein naar de Grote Markt en zo verder richting het station. Er komen groene accenten bij het Konijnenstraatje en het Italiëplein. Tot slot wil het stadsbestuur de bezoekers van toeristische attracties zoals de IJzertoren en de Dodengang meer stimuleren om het centrum van de stad te verkennen.

Kritiek oppositie

De Boterhalle blijft met 8,8 miljoen euro de grootste investering. De aannemers hebben tot 19 december de tijd om hun enveloppen met daarin hun prijzen door te sturen. Daarna hakt het bestuur de knoop door en kan de planning verder opgemaakt worden. Hoewel de kostprijs meer dan verdubbeld is tegenover de eerste raming, houden meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide vast aan het project ondanks kritiek van de oppositie.

De KLJ van Beerst, Keiem en Leke krijgt ook een nieuw lokaal ter waarde van 370.000 euro

De afbraak van het vroegere ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze is volop aan de gang. Op die plaats komt een gloednieuw gebouw waarin Diksmuide 3.254.900 euro pompt. Een budget van 1.627.550 euro ligt klaar voor een nieuw ontmoetingscentrum op het domein Zonnestraal. Het project komt aan bod op de eerstvolgende gemeenteraad. Het nieuwe KSA-lokaal, dat op dezelfde site is gelegen, zit nog niet mee in het project. Voor verschillende bestaande dorpshuizen worden nieuwe stoelen en tafels aangekocht, daarvoor ligt 200.000 euro klaar. De KLJ van Beerst, Keiem en Leke krijgt ook een nieuw lokaal ter waarde van 370.000 euro. Voor de Chiro Woumen staat een overdekte speelruimte op het budget met een geraamd bedrag van 161.250 euro.

Heraanleg wegen

Verder gaat 180.000 euro naar de heraanleg van voetpaden in de Dodepaardenstraat, Woumenweg, Esenweg, Roeselarestraat en de schoolomgeving in Esen, Grauwe Broederstraat en Beerst. Daarnaast budgetteert het stadsbestuur 1.910.000 euro voor het herstel van de volgende landelijke wegen: Beekstraat, asfalt deel Oude Zeedijk, Stuivekenskerkestraat, Kasteelhoevestraat, Warmoesstraat, Klierstraat en Knokkestraat. Langs de IJzerdijk, richting de IJzertoren wordt het wandel en fietspad, dat er ligt richting de Dodengang, verder doorgetrokken. Dat moet er liggen tegen volgende zomer.

Parking en fietstunnel

In februari starten de werken in de stationsbuurt waarvoor volgend jaar 4,4 miljoen euro op het budget staat en het jaar erop nog eens 750.000 euro. Er komt onder meer een effen parking voor 160 voertuigen en acht laadpalen. Er komt onder de sporen een fietstunnel die geplaatst zal worden op 7, 8 en 9 juni. Op die dagen zal er geen treinverkeer mogelijk zijn.

Tot slot nog wat cijfers. Bij het begin van de legislatuur stonden de investeringsuitgaven op 46,2 miljoen euro, vandaag, na de aanpassingen van het meerjarenplan, staat de teller op 58.8 miljoen euro. En toch werd er 3,6 miljoen euro minder geleend dan initieel geraamd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn gedaald van 1354 in 2022 naar 1295 volgend jaar. (GUS)