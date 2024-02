Heuvelland verkoopt landbouwgrond aan provincie: “Het blijft landbouwgebied”

Op de jongste gemeenteraad werd de verkoop van percelen grond in de Pingelarestraat in Kemmel, nabij camping Ypra, goedgekeurd. Het gaat om een totale oppervlakte van 24.190 vierkante meter dat verkocht wordt aan de Provincie West-Vlaanderen voor 187.000 euro. “De Provincie zal dit gebruiken om landbouwers uit te ruilen die in natuurgebied of habitatrichtlijngebied liggen. Het is dus de bedoeling dat dit landbouwgebied blijft”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Voor oppositiepartij CD&V was dit ook de voorwaarde om de verkoop mee goed te keuren. “Dit gaat over 2,5 hectare waardevolle landbouwgrond, dicht bij de dorpskern van Kemmel”, zegt Nathan Duhayon (CD&V). “Zowel in het gewestplan als in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kemmel is dit ingekleurd als landbouwgrond met mogelijkheid tot recreatief gebruik, maar we hebben dit enkel goedgekeurd omdat we te horen kregen dat de Provincie West-Vlaanderen de percelen ook daadwerkelijk als landbouwgrond zal verpachten.”

CD&V heeft wel bedenkingen bij de verkoop. “Het gemeentebestuur heeft de afgelopen twaalf jaar al voor meer dan 4,7 miljoen euro aan gemeentelijk patrimonium verkocht, zowel gebouwen als gronden. We vinden dit geen doordacht beleid. Op de lange termijn maakt dit de gemeente alleen maar armer”, besluit Nathan Duhayon.