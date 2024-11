Hertelling stemmen zorgt voor onrust: procedurefouten in twee Wingense telbureaus kunnen voor verrassende resultaten zorgen

Het verrassende nieuws dat liefst 735 voorkeurstemmen in Wingene niet zijn meegeteld bij de recente gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober, zorgt voor danig wat onrust binnen de politieke rangen.

Zowat het hele schepencollege houdt de lippen op elkaar, geplande interviews worden uitgesteld en zogenaamd ‘constructieve’ gesprekken rond de verdeling van mandaten binnen het nieuwe schepencollege staan on hold. “We verwachten wel klare wijn vóór de installatievergadering van 2 januari”, zegt ook oppositie-lijsttrekker Pieter-Jan Verhoye (NV&A Respect Burgerbelangen).

Naar verluidt is er een ‘administratieve fout’ gemaakt bij het noteren van het telresultaat in twee van de acht Wingense telbureaus. CD&V-voorzitter Geert Dedecker is de enige die de pers mag informeren. Veel details kan of mag hij niet meedelen. Geen enkele andere Wingense schepen wil officieel reageren en verwijst door naar Dedecker. “We hebben onder elkaar die duidelijke afspraken gemaakt en daar houden we ons ook aan”, laat burgemeester Lieven Huys droogjes weten. De persnota zorgt echter voor meer vragen dan antwoorden.

Meer fouten?

Vooreerst is het vreemd dat een telbureau er toch nog in slaagt, om tot tweemaal toe fouten te maken bij het doorgeven van het aantal stemmen van het telbureau aan het hoofdbureau. Zo een bureau bestaat toch uit een voorzitter, verschillende bijzitters en diverse getuigen van politieke partijen.

We hebben het dan niet over een kleine vergissing, maar over het niet doorgeven van maar liefst 735 stembiljetten! Volgens de eerste vaststellingen zijn er dus geen fouten gemaakt bij het tellen zélf, wel bij het doorgeven van het aantal.

Tweede vreemde vaststelling: de Wingense CD&V-RKD vraagt niet alleen de twee betwiste bureaus te laten hertellen, maar álle acht telbureaus. “Teneinde de stem van de kiezer te respecteren”, staat er in de persnota. Ergens wekt dit toch de indruk, dat er wel eens meer fouten kunnen gemaakt zijn in meer telbureaus. Nog een detail: vermits kiezers op één lijst op meer dan één kandidaat kunnen stemmen, kan het dus mathematisch om méér dan 735 voorkeurstemmen gaan.

Verrassingen

CD&V-voorzitter Geert Dedecker liet al uitschijnen, dat de ‘administratieve fout’ geen gevolgen heeft voor de zetelverdeling, maar wel voor de verkozen raadsleden in het nieuwe Wingene én voor de samenstelling van het schepencollege.

Linda Wyckstandt is bijvoorbeeld met 674 voorkeurstemmen al aangeduid als Ruiseleedse schepen na de fusie, maar telt slechts 33 stemmen méér dan Michiel Van Robaeys en 63 stemmen meer dan Jelle Rutsaert.

Lijstduwer Hendrik Verkest wordt raadslid, maar heeft slechts 7 stemmen minder dan Stefaan Verhelle die schepen wordt. De nieuwe raadsleden Dirk Demeyere (728 st) en Yves Bracke (722 st) zitten daar niet ver vandaan.

In sommige media wordt zelfs al vermeld, dat ook burgemeester Lieven Huys niet zeker is van zijn zitje omdat collega Brecht Warnez maar 143 stemmen minder telt. Puur wiskundig is dit juist, al is de kans redelijk klein. Al die gemiste voorkeurstemmen werden immers uitgebracht en verdeeld over een lijst van 27 kandidaten. Maar goed, verrassingen zijn zeker niet uitgesloten.

Gevoelig dossier

Een en ander zorgt wel voor onrust. Een gepland interview van onze krant met twee verkozen schepenen werd inmiddels uitgesteld. “We kunnen beter wachten tot we de definitieve telling kennen”, klinkt het dan.

We vernemen ook dat de zogenaamd ‘constructieve gesprekken’ over de mandaten voor burgemeester Huys en zijn acht schepenen inmiddels on hold zijn gezet. Het wordt immers moeilijk correcte mandaten uit te delen, als je nieuwe schepencollege nog door elkaar kan worden geschud.

Naar verluidt heeft CD&V-RKD geen klacht, maar een ‘verzoekschrift’ ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om alle telbureaus te hertellen. Die Raad is een onafhankelijk administratief rechtscollege, die de juistheid van de verkiezingen nagaat als daar om gevraagd wordt.

Normaal beschikt de Raad over een maand, om uitspraak te doen. “We hebben een advocaat onder de arm genomen, om ons verzoekschrift juridisch te onderbouwen”, legt Dedecker uit. “We vragen natuurlijk niets liever dan dat de Raad snel beslist, maar dat hangt van de urgentie en de gevoeligheid van het dossier af.”

Nagelbijten

Vermits deze voor alle partijen toch zéér vervelende zaak pal vóor de grote fusie-operatie van 1 januari valt -dat is binnan amper acht weken- is het dossier ongetwijfeld extra gevoelig en extra urgent. Dit wordt dus nog een flink stukje nagelbijten voor de voorlopig verkozen raadsleden en schepenen.

Oppositiekartel NV&A Respect Burgerbelangen kijkt voorlopig de kat uit de boom. “We wachten af wat de Raad beslist”, bevestigt lijsttrekker Pieter-Jan Verhoye. “We hopen natuurlijk wél dat er klare wijn wordt geschonken vóór de installatievergadering van 2 januari 2025.”

Dat zal ook wel moeten, want zolang dit ingediend verzoekschrift niet is uitgeklaard, kan er volgend jaar geen nieuwe gemeenteraad worden gehouden of geïnstalleerd.

(GGM)