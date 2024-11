Hermien Koopman (Team 2030) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Voldoende groene zones zijn essentieel”

Omdat gewezen schepen Ann Degroote haar mandaat niet opneemt, komt eerste opvolger Hermien Koopman uit Geluwe in de gemeenteraad. “De uitslag van de verkiezingen zorgde voor een dubbel gevoel”, reageert Hermien. “Enerzijds was ik verrast door het teleurstellende resultaat van de partij. Ik had niet verwacht dat we gingen terugvallen naar vier zetels. Persoonlijk kan ik wel terugblikken op 318 voorkeurstemmen, wat me extra motiveert. Ik ben vastbesloten om een positieve impact te maken op het lokale beleid, met een sterke focus op de behoeften van de jeugd. Ik geloof dat het creëren van voldoende groene zones essentieel is voor de ontwikkeling van een gezonde en duurzame omgeving.”