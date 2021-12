Henk Louf (N-VA) verlaat de Wevelgemse politiek

Na Charlotte Bonte verlaat nu ook Henk Louf, lijsttrekker bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, partij N-VA. Weliswaar om andere redenen. “Ik heb besloten om bij mijn partner Joke te gaan wonen, in Pittem”, legt Henk zijn keuze uit. “Gezien mijn domicilie niet langer in Wevelgem ligt kan ik geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad en bezorg ik mijn mandaat terug aan N-VA.”

Dat mandaat wordt niet opgenomen door eerste opvolger Hannelore Carlu, wel door Luc Vanderhaeghe (66). Met hem zetelt er opnieuw iemand uit deelgemeente Moorsele voor N-VA in de gemeenteraad.

“Ik vind het prachtig dat ik de kans gekregen heb om lijsttrekker te zijn bij de verkiezingen, ik ben er dan ook voluit voor gegaan”, vervolgt Henk Louf. “Ik denk ook dat ik mijn best gedaan heb voor de partij en voor de gemeente. Mijn verhuis naar Pittem betekent niet dat ik me daar in de politiek zal engageren. In Wevelgem ken ik de verenigingen en was deel van het sociaal weefsel. Ik was betrokken en ken de gemeente en zijn inwoners. Ik heb heel wat interessante mensen leren kennen, over de partijgrenzen heen. Het was een fijne ervaring waarvoor ik de kiezers en de partij heel dankbaar ben. Binnen N-VA Wevelgem is de dynamiek meer dan ooit aanwezig, mijn vertrek zal voldoende worden opgevangen, daar ben ik van overtuigd.”