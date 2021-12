Hendrik Ingelbeen (CD&V) verlaat de Wervikse politiek: De jonge Meinert Vanneste is zijn opvolger

Gewezen schepen Hendrik Ingelbeen (48) uit Geluwe verlaat de politiek. Hij wordt financieel manager bij de intercommunale Leiedal en omdat de stad Wervik daartoe behoort is een functie als gemeenteraadslid niet verenigbaar. Hendrik Ingelbeen (CD&V) was negen jaar schepen en zetelde in totaal maar liefst 21 jaar in de gemeenteraad. De geruchten over zijn ontslag deden al een paar weken de ronde.

In een coalitie destijds met de toenmalige SP.A onder burgemeester Johnny Goos was Hendrik Ingelbeen negen jaar schepen en bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, landbouw en informatisering. Na de verkiezingen van oktober 2012 belandde hij met zijn partij in de oppositie. Na lijsttrekker Bercy Slegers had Hendrik Ingelbeen tijdens de verkiezingen van 2012 en 2018 telkens de tweede plaats.

Destijds trad hij in de voetsporen van zijn vader wijlen Jozef Ingelbeen, die ook schepen is geweest. “Bij Leiedal zal ik nu met budgetten en cijfers beroepshalve bezig zijn”, aldus Hendrik Ingelbeen tijdens de online gemeenteraad waar hij zijn ontslag bekendmaakte. “Ik neem deze beslissing met heel gemengde gevoelens en met veel hartzeer. Ik zal de politiek en onder de mensen zijn heel hard missen. Het was veel meer dan een hobby. Het was voor mij heel belangrijk om op een eerlijke manier aan politiek te doen, zonder te veel naar onszelf te kijken, maar vooral aandacht te hebben voor onze medemens.”

Jongensschool

“Ik ben persoonlijk heel blij dat het project van de jongensschool Geluwe uiteindelijk dan toch op zijn minst de goede kant uitgaat. Ik ben hierover meermaals tussengekomen”, merkt Hendrik Ingelbeen op.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) noemde hem een ‘financieel expert’. “Als schepen legde u een heel mooi traject af”, klonk het. “U beheerste uw dossiers en liep niet graag in de schijnwerpers.” “We nemen ook zeker geen afscheid van Hendrik binnen CD&V en de lokale politiek”, aldus partijvoorzitter Dominique Romaen. “Hendrik blijft welkom op het partijbestuur en zal blijven meewerken aan een beter beleid voor Wervik en Geluwe, alleen niet meer vanuit de gemeenteraad.”

Opvolger bij CD&V wordt de jonge Meinert Vanneste (24), huidig voorzitter van de stedelijke jeugdraad en gewezen leider van Chiro Jow. De zoon van café Sportman in de Hoogweg is van opleiding sociaal werker en begon enkele weken geleden als centrumleider van een lokaal dienstencentrum in Harelbeke. “Met Meinert komt er nieuw jong bloed binnen in de fractie. Hij draait achter de schermen al enige tijd actief mee”, aldus fractieleider Bercy Slegers.

Meinert Vanneste legt de eed af tijdens de volgende gemeenteraad in februari.

