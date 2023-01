Hendrik Haedens volgt Jules Lampole op in Avelgemse gemeenteraad

Hendrik Haedens heeft op maandagavond 30 januari de eed afgelegd als gemeenteraadslid in het gemeentehuis van Avelgem. Hiermee volgt hij partijgenoot en icoon in de Avelgemse politiek Jules Lampole op.

Na een carrière van maar liefst 22 jaar in de politiek geeft Jules Lampole (80) er de brui aan. Het stond al vast vanaf zijn aantreden als schepen in 2019 dat dit zou gebeuren. Lampole had toen al beslist om zijn taken als politicus nog voor vier jaar uit te voeren. Zijn carrière zal op 8 februari nog eens in de verf worden gezet door premier Alexander De Croo die tijdens het nieuwjaarsevenement van de lokale afdeling van zijn partij speciaal naar Avelgem zal afzakken.

Jager

Zijn fakkel als schepen van Sport, Cultuur, Onderwijs en Toerisme had hij al doorgegeven aan Liesje Cartreul. Nu was het tijd om hetzelfde te doen met zijn plaats in de gemeenteraad. Deze wordt ingenomen door Hendrik Haedens. De ex-garagist en fervent jager zal plaatsnemen op plaats 21 in de rangorde van de gemeenteraad.