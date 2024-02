“Hebben we zo’n goed contract met de bordenleverancier?”: verkeersborden doen wenkbrauwen fronsen

Het is een raar zicht in de Langemarkstraat in Poelkapelle. Op amper twintig meter van elkaar staan twee borden die een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur aangeven. Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) erkende op de gemeenteraad dat het om een vergissing gaat.

Het was raadslid Lieven Vanbelleghem (CD&V) die tijdens de vragenronde op de gemeenteraad van afgelopen maandag de absurde situatie in Poelkapelle aankaartte. “Ooit werd gezegd dat een zone 30 niet te lang mag zijn, omdat het voor de mensen niet haalbaar is om zich gedurende lange tijd aan die 30 kilometer per uur te houden, maar ik was er niet van op de hoogte dat Langemark-Poelkapelle meedeed aan een wedstrijd voor de kortste zone 30”, stak Vanbelleghem van wal. “In de Langemarkstraat zie ik twee borden staan die een zone 30 aangeven waar er misschien 20 à 25 meter tussen zit. Ofwel hebben we een goed contract met de bordenleverancier, maar zo’n korte zone afbakenen is een beetje bij het haar gegrepen.”

“Er moet een bord verplaatst worden”, erkende schepen van Openbaar Domein Jean-Marie Callewaert (Vooruit), die voor- en tegenstanders ziet van de zone 30. “Sinds vorige week zijn er bewoners die in de Lindenlaan in Langemark zelf borden van zone 30 geplaatst hebben. Ik had die mensen laten verstaan dat we hun vraag om de zone 30 uit te breiden naar de Lindenlaan zou besproken worden in de commissie Openbare Werken, maar blijkbaar duurt dat voor hen te lang en is daar een bord verschenen. Niet van de gemeente, maar van de bewoners. We hebben hen gezegd dat die borden weg moeten. Anderzijds zagen we op andere plaatsen dat de borden gedraaid werden. Dat mag natuurlijk ook niet.”

“De borden kunnen dicht bij elkaar staan, maar er moet minstens een flitswagen tussen kunnen”, grapte gemeenteraadsvoorzitter Koen Bentein (TOPE 8920) nog.