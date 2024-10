Hassib Ghosi (Vooruit Plus) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik hoor veel mensen klagen over mobiliteit”

Als zelfstandig taxichauffeur luistert Hassib Ghosi (25) al jaren naar de problemen die mensen dagelijks ondervinden in Oostende. Hij haalde maar liefst 1.077 voorkeursstemmen. “Ik had een vermoeden dat ik wel wat stemmen zou halen omdat ik veel verschillende gemeenschappen ken, maar dit resultaat is toch wat onverwacht.” Vanaf december wil hij die frustraties en opmerkingen ook vertalen naar de Oostendse gemeenteraad. “We horen heel vaak dezelfde frustratie terugkomen over de zone 30. Daarnaast hebben mensen heel wat opmerkingen over mobiliteit en parkeren in de binnenstad. De gemeenteraad is helemaal nieuw voor mij, maar ik zal raad vragen aan de mensen die al langer bezig zijn.”