Hans Mommerency verlaat gemeenteraad van Staden

In Staden neemt oppositieraadslid Hans Mommerency (CD&V) ontslag uit de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Rik Gevaert.

Hans Mommerency (57) begon zijn politieke carrière in 2000. Hij was toen 6 jaar OCMW-raadslid. Van 2006 tot 2012 was hij OCMW-voorzitter. “Van 2012 tot 2018 was ik in de gemeenteraad fractieleider voor CD&V”, weet Hans. In dezelfde periode zetelde hij ook als provincieraadslid. Hans wist voor deze legislatuur geen zitje in de gemeenteraad te bemachtigen. Eind november 2019 werd hij na het ontslag van Gerda Vertriest opnieuw lid van de gemeenteraad.

“Ik heb altijd gezegd dat ik maar 20 jaar aan politiek zou doen”, licht Hans zijn ontslag toe. “Het is uiteindelijk iets meer dan 20 jaar geworden. Ik vond het nu tijd om plaats te ruimen en niet te blijven zitten tot het eind van de legislatuur zodat mijn opvolger de kans krijgt om zich in te werken en zodat hij als mandataris naar de verkiezingen kan trekken”. Opvolger Rik Gevaert was eerder al gemeenteraadslid en was van 2010 tot 2012 schepen voor CD&V.