Grote onduidelijkheid en onbegrip in Wijtschate over een keuringsverslag voor afkoppelingswerken

Recent kregen goed 230 inwoners uit Wijtschate een herinnering van de Vlaamse milieumaatschappij met de aanmaning een attest af te leveren van de gevraagde afkoppelingswerken waarbij het regenwater van het rioleringswater gescheiden zal worden. De brief sloeg bij veel bewoners in als een bom. “We hebben die afkoppelingswerken helemaal niet gevraagd, zagen nooit een ontkoppelingsadviseur en moeten nu een keuringsattest betalen waarbij we nu al weten dat we helemaal niet in orde zijn”, aldus het echtpaar Christo Vanhecke (58) en Ingrid Vanheusden (59) uit de Wijtschatestraat.

In de dorpskom van Wijtschate werd er voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel. Dat laat toe om het afvalwater beter te zuiveren. Als gevolg hiervan werden ook alle bewoners van deze straten opnieuw aangesloten op dit rioleringsstelsel, al dan niet gesplitst , afhankelijk of de bestaande toestand dit toeliet zonder kappen en breken. “Wij hebben alvast geen ontkoppeling, maar moeten wel een keuringsverslag voorleggen. Indien we niet betalen, volgt een proces verbaal en een afkoppeling. Moeten we dan de nachtemmer door het raam gooien”, reageert het Wijtschaats echtpaar.

Luisterend oor bij N-VA Heuvelland

De ontevreden bewoners vonden vlug een luisterend oor bij N-VA Heuvelland. Raadslid Ivo Fonteyne kaartte dan ook het punt aan op de gemeenteraad. “Hoe is het mogelijk dat zoveel gezinnen niet op de hoogte waren van die verplichte keuring? Die keuring, die al rap 150 à 200 euro kost, moet door de bewoners zelf voorzien worden, zelfs diegenen die op hun privé-eigendom geen wijzigingen gemaakt hebben of dienden te maken. Blijkbaar was die boodschap bij de start en tijdens de werken door de onderaannemer niet overal meegegeven, en werd dit ook niet door de gemeente gecommuniceerd.”

Schepen van openbare werken Dirk Baekelandt kan zich nog vinden in de gebrekkige communicatie van de afkoppelingsdeskundige, maar stelt dat dit op zich niets aan de situatie wijzigt. “Bijna 100 bewoners leverden in de afgelopen maanden al een keuringsbewijs af in de gemeente. Zo’n 230 inwoners kregen nu een brief om hen hieraan te herinneren, of dit te vragen voor de mensen aan wie dit nog niet gevraagd werd (voornamelijk rijwoningen). Voor die laatsten was dat meestal nieuw omdat de afkoppelingswerken door de gemeente gebeurden, en die verplichte keuring dus vaak nog niet gekend was gezien er geen adviseur langs ging. Maar op zich zijn de regels er net zoals bij een gas- of elektriciteitsinstallatie: als je wil aansluiten op het nieuwe net moet je daar een keuring voor hebben. In Wijtschate investeerde de overheid zo’n 10 miljoen euro in wegen- en rioleringswerken, en moeten inwoners daar zelf in hun eigen woning de riolering afkoppelen en dat laten keuren.”

Andere aanpak in de toekomst

Vanuit CD&V Heuvelland) hoopt men dat het gemeentebestuur in de toekomst de zaken anders zal aanpakken. Er volgen immers nog rioleringswerken in Heuvelland, zoals binnenkort in Dranouter. We denken daarbij aan het helpen met het samenstellen van het dossier, of het organiseren van een openbare aanbesteding voor de keuring of nog een groepsaankoop organiseren”, stelt Sarah Vandelanotte voor.

De kostprijs voor een keuringsverslag bedraagt tussen de 150 en de 200 euro. Sommige gemeenten, waaronder Ieper, betalen die keuringskosten wanneer dit gebeurt naar aanleiding van rioleringswerken zoals in Wijtschate. In Heuvelland gebeurt dit niet. “Wie geld wil uitdelen, moet daar voor eerst geld binnenhalen”, reageert burgemeester Wieland De Meyer. “En wie zit nu te wachten op een nieuwe belasting?”

Reactie burgemeester

Burgemeester Wieland De Meyer vindt het tot slot bizar dat uitgerekend N-VA hier nu plots de grote trom roert. “Het is door de verstrengde houding van hun minister Demir dat die verplichte keuringen nu zo strikt opgevolgd moeten worden, en dat die er ook voor rijwoningen gekomen zijn. Nu plots zeggen dat de gemeente dat moet betalen, is ook nogal raar. Toen dit in de vorige legislatuur ter sprake kwam, heeft N-VA samen met ons beslist om geen subsidie voor keuringen te voorzien, meer nog, de subsidie voor afkoppelingen te halveren. Dat laatste waren we verplicht door de financiële situatie van de gemeente. Meer dan 300 inwoners in Wijtschate (en jaarlijks vele tientallen in de rest van Heuvelland) laten dergelijke keuringen uitvoeren, maar omdat een paar mensen op Facebook misbaar maken, zou de gemeente plots kosten moeten maken waarvan de N-VA vroeger expliciet beslist heeft om dat niet te doen. Dat lijkt op steekvlampolitiek. Misschien even populair op Facebook, maar geen teken van goed bestuur.”