Grote dossiers komen niet meer op de gemeenteraad: “Wat verbergt burgemeester?”

Er was onvrede bij Vooruit op de laatste gemeenteraad van het jaar. Het meerjarenplan, of wat de gemeenteraadsleden ervan te zien kregen, bleef beperkt tot de grote lijnen. Op vragen over het plan kon de burgemeester niet deftig antwoorden. Hij weigerde opnieuw te zeggen wat de gemeente met de 600.000 euro Vlaamse subsidies uit het Open Ruimte-Fonds van plan is, en als klap op de vuurpijl worden alle grote aanbestedingsdossiers opnieuw weggehaald van de gemeenteraad.

Naar jaarlijkse gewoonte stemt de gemeenteraad in december over het meerjarenplan. Daarin staat beschreven welke budgetten de gemeente de komende jaren wil inzetten voor welke doeleinden. Een uitstekende gelegenheid om het beleid tegen het licht te houden. Helaas blijft de tekst in Ingelmunster beperkt tot een aantal hoofdlijnen.

Tot ergernis van Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche: “Een meerjarenplan dat enkel de hoofdlijnen bevat maakt het onmogelijk om het beleid te evalueren. Wanneer we hierop doorvroegen bleef een deftig antwoord uit. Zo krijgt de gemeente deze legislatuur 600.000 euro aan Vlaamse subsidies uit het Open Ruimte-Fonds. Geld dat volgens ons heel nuttig te besteden is in Ingelmunster. Jaar na jaar vragen we wat de gemeente daarmee wil doen en vaak komen we zelf met suggesties.”

“Telkens is het antwoord hetzelfde: met een grijns op zijn gezicht vertelt de burgemeester dat hij ons in 2024 wel eens zal vertellen wat er met het geld gebeurd is. Zo ga je toch niet om met je gemeenteraad? Dat kan maar twee dingen betekenen: ofwel weet de burgemeester echt niet wat gedaan met 600.000 euro om de open ruimte te bewaren, ofwel heeft hij andere plannen die hij liever voor zichzelf houdt.”

Vertraging

Naarmate de vergadering vorderde, werd het er niet beter op. In een volgend punt stelde de burgemeester voor om alle grote aanbestedingsdossiers, waarvan de goedkeuring normaal gezien een beslissing is van de gemeenteraad, toe te vertrouwen aan het schepencollege. Opnieuw protest op de banken van Vooruit. “Dit is de zoveelste poging om de werking van de gemeenteraad uit te hollen”, reageerde Enigo Vandendriessche.

“Dossiers van meer dan 5 miljoen euro moeten in alle openheid door de gemeenteraad beoordeeld kunnen worden, niet in de besloten vergadering van het schepencollege. Door die dossiers te onttrekken aan de democratische controle van de raad wordt het meer en meer duidelijk: de burgemeester wil zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk mensen beslissen.”

“De bouw van een sporthal komt bijna overal op de gemeenteraad”

De burgemeester verdedigde zich met de uitleg dat, wanneer hij het dossier voor de nieuwe sporthal zou laten goedkeuren door de gemeenteraad, die pas in 2030 zou kunnen worden gebouwd. “Je reinste onzin natuurlijk”, vervolgt Enigo Vandendriessche. “Zowat alle gemeenten die ik ken brengen grote aanbestedingsdossiers, zoals de bouw van een sporthal, op de gemeenteraad. Ook de provincie houdt zich netjes aan die regels. Dat dit een vertraging van zeven jaar (!) zou veroorzaken is het belachelijkste argument dat ik de laatste jaren hoorde.”

“De waarheid is dat de burgemeester gewoon de gemeenteraad buitenspel wil zetten. Dat heeft hij dinsdag ook met zoveel woorden gezegd. Op een vraag over het ecologische beleid van de gemeente antwoordde de burgemeester dat dit tot het reguliere beleid hoort en dat het ‘niet de bedoeling is dat we dit kunnen volgen’. Dat getuigt van een serieus gebrek aan respect voor de gemeenteraad en voor de Ingelmunsternaars die deze raad hebben verkozen. Wat heeft de burgemeester te verbergen?”

Geen controle

Enigo Vandendriessche riep zijn collega’s dan ook op om de grote dossiers niet door te schuiven naar het schepencollege, maar enkel de Vooruit-fractie stemde tegen. “Jammer natuurlijk, want daardoor kunnen we onze democratische controle niet op een degelijke manier uitvoeren.”

Ook Filip Blanckaert (CD&V-oppositie) was niet gelukkig met die manier van werken. “De burgemeester en schepenen kunnen vrijuit een sporthal bouwen, die dubbel zo duur kan worden, zonder dat dit voor een gemeenteraad moet komen. Dat is toch heel straf.” De CD&V-oppositie onthield zich.

