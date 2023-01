Groen wil verbod op vuurwerk in Roeselare, stad verkiest sensibilisering

Er komt geen particulier vuurwerkverbod tijdens oudejaar. Groen pleit daar nochtans voor. “Het is moeilijk om te handhaven, we verkiezen om te sensibiliseren”, horen we van burgemeester Kris Declercq.

Bert Wouter kaartte op de eerste gemeenteraad van het jaar de policy van stad Roeselare over vuurwerk aan. “Het nieuwe jaar is gestart. Veel Roeselarenaars wilden het nieuwe jaar met een knal ingaan. Voor vuurwerk is in onze stad een vergunning aanvragen verplicht, maar niet op oudejaarsnacht van 23 tot 02 uur. De website van de stad spreekt ook over 31 december en 1 januari tout cours, toch wat verwarrend. Waar veel steden een vuurwerkverbod installeren wordt het hier dus nog vergemakkelijkt, ondanks de gekende veiligheidsrisico’s en dierenleed. Het was dan ook weer de moeite dit jaar en al van vroeg in de avond.”

“Graag hoor ik dan ook of er zicht is op het aantal vuurwerkfeestjes in de stad? Hoeveel incidenten er zijn voorgevallen (ziekenhuis/brandweer)? Waarom heeft de stad niet gekozen voor een particulier vuurwerkverbod?”

Geen meldingen

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “De ‘knaldrang’ is ieder jaar een item. We doen daar in de eerste plaats aan sensibilisering door de mensen op de gevaren van vuurwerk te wijzen, net als op veiligheid en dierenwelzijn. We volgen als stad het advies van de politie. Als je een verbod instelt, moet je kunnen handhaven en dat is erg moeilijk. Het is bij een melding bijna onmogelijk om tijdig ter plaatse te zijn. Het vuurwerk is dan meestal al voorbij. Daarnaast is het bepalen van de locatie waar het vuurwerk wordt afgestoken ook niet evident. Daarom dat we maximaal inzetten op sensibilisering en de ontradende factor om vuurwerk af te steken. Cijfers zijn er niet, want er zijn geen meldingen of interventies genoteerd. AZ Delta heeft in de hele brede regio Roeselare twee gevallen die op oudejaarsnacht zich aangemeld hebben, maar het is niet duidelijk of dat door vuurwerk komt.”