Groen wil belastingverlaging voor de burger in Roeselare door extra belasting voor bedrijven

Groen stelde op de gemeenteraad voor om de belastingen voor bedrijven te verhogen, op die manier zou de burger minder moeten betalen. Gaat niet, zegt schepen Stefaan Van Coillie. “Het zou dan om 10 procent gaan en dat is te veel, bovendien zou dat een budgetverlaging voor de stad betekenen, een budget dat iedereen in de stad ten goede komt.”

“Het is duidelijk voor iedereen en al langer bekend. Roeselare heft de hoogste aanvullende personenbelasting van Vlaanderen”, begint Eddy Demeersseman (Groen). “Als we dit diepergaand analyseren dan valt op dat we anderzijds geen of heel weinig bedrijfsbelastingen, en al helemaal geen belastingen op vennootschappen heffen.”

“Van beide bedrijven en vennootschappen hebben we er nochtans meer dan genoeg, en meestal hebben die een groot inkomen. Onze conclusie: We hebben hoge belastingen. En die worden volledig en enkel opgehoest door de individuele burger. Bedrijven en vennootschappen ontspringen helemaal de dans. Dat voelt en is onrechtvaardig.”

“Ons voorstel is het volgende. Verlaag de aanvullende personenbelasting naar het Vlaams gemiddelde: dat is van 8,5 procent naar 7,5 procent. Voer bedrijfsbelastingen in zodat bedrijven hun deel van de kosten helpen dragen. Dat is rechtvaardig. Maak deze zo duurzaam mogelijk. Hef bijvoorbeeld belastingen op energie-, water of ruimtegebruik. Bedrijven die hiermee duurzaam omgaan betalen minder belastingen.”

Geen verhoging in bestuursakkoord

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Ik wil eerst en vooral iets duidelijk stellen en nuanceren. Er zijn nog andere steden met een gelijkaardig gemiddelde, denken we maar aan Sint-Truiden waar het ook 8,5 procent is en daar zit Groen zelfs in de meerderheid. De helft van de bijdrage van de onroerende voorheffing komt nu al van de bedrijven, die dragen wel degelijk bij tot de belastingen. Je haalt de mosterd voor uw voorstel duidelijk in Gent, daar doen ze een belastingsverhoging voor de bedrijven. Daar gaat het om een stijging van ruim 10 procent en dat willen we onze bedrijven en ondernemingen niet aandoen, zeker niet in deze coronatijd. Als de kosten voor bedrijven stijgen, dan rekenen ze dit door voor de consument en dat wil je wellicht ook niet. Bovendien staat er in het bestuursakkoord dat de belastingen niet worden verhoogd, voor niemand. Het zou bovendien een verlaging van het budget van de stad betekenen en dat is ook niet aangewezen, want het budget van de stad komt iedereen ten goede en dat werd aangewend om in coronatijd mensen in moeilijkheden te helpen. En ik kan stellen dat we deze bestuursperiode veel meer investeren in groen dan in de vorige, toen er nog een Groen-schepen in de meerderheid zat.”