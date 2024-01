Groen Wevelgem trekt naar de verkiezingen als ‘Meer dan Groen’

Groen Wevelgem neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober met een verruimde formule: ‘Meer dan Groen’. Er doen deze keer ook onafhankelijke kandidaten mee. Groen telt momenteel vier zetels in de gemeenteraad. Fractieleider Carlo De Winter is lijsttrekker.

Groen Wevelgem pakte zondag uit met een nieuwjaarsontbijt en koppelde dat aan verkiezingsnieuws. Men liet een opvallende affiche ontwerpen met het grondplan van Gullegem-Moorsele-Wevelgem en de voornaamste aandachtspunten in het verkiezingsprogramma.

“We zijn er voor alle mensen van de drie deelgemeenten”, zegt Carlo De Winter. “We zullen bijvoorbeeld op de jaarlijkse bloemenmarkt op 1 mei aan de mensen vragen wat beter kan. Onze ideeën lieten we uittekenen op de kaart van Wevelgem en we trekken daarmee rond.”

Kandidaat-schepen

Opmerkelijk is alvast dat lijsttrekker Carlo De Winter (52) zich kandidaat-schepen noemt. “We willen meebesturen”, zegt provincieraadslid Maarten Tavernier die voor het eerst gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “We horen heel vaak dat het eigenlijk democratisch niet zo goed is dat CD&V hier al zo lang aan de macht is.”

Tavernier was vroeger bij de gemeente Wevelgem hoofd van de milieudienst en veranderde drie jaar geleden van job waardoor hij nu kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met zaakvoerder Kevin Labeeuw van Green Leaf Projects Kortrijk is de eerste nieuwe kandidaat voorgesteld.

Gemeenteraadsleden Inge Goemaere en Jelle Stragier doen opnieuw mee. Hun collega Lien Vanderjeugt ook maar omwille van de moeilijke combinatie werk-politiek ambieert ze geen zitje in de gemeenteraad.