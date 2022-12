Groen! vraagt extra aandacht voor het hemelwater

Bij het vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente Oostkamp kwam het punt voor het opmaken van een hemelwaterplan eventjes ter sprake op de gemeenteraad van donderdag 15 december.

De gemeente zet volgens Groen! al duidelijk meer in op waterbeheer en ze kijken uit naar het hemelwaterplan. Maar er is zeker nog werk aan de winkel en progressie mogelijk, zoals bij het vergunningsbeleid nog meer inzetten op water ter plaatse houden en meer laten insijpelen in plaats van laten wegstromen.

Groen! adviseerde dit ook al aan bij daken van kerken en appartementen. Oostkamp besteed bij alle nieuwe dossiers reeds veel aandacht aan ontharding en watersijpeling, kijk maar naar het dossier Kroonhove en de wijk Pecsteen in Ruddervoorde. Om het probleem van het hemelwater nog eens te onderstrepen, kreeg de voorzitter van de gemeenteraad, Liesbeth Gellinck, het boek Weg van Water overhandigd.

“We geven het boek aan de voorzitter van de gemeenteraad met de boodschap dat het boek voor alle gemeenteraadsleden is, een boek om te delen dus. Wie het wil lezen kan het bij haar aanvragen. We willen de verwondering over water nog meer aanwakkeren zoals de schrijvers van dit boek ook doen. Een makkelijk te lezen boekje dat inzicht geeft in de verhoudingen tussen zeewater, oppervlaktewater en grondwater en hoe we water gebruiken in België.”, Weet Carol Cartigny (Groen!) er bij te vertellen waarop de voorzitter antwoorde: “ik ben reeds halverwege met dit boek te lezen.”

(GST)