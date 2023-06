Groen stapt op uit Ieperse gemeenteraad na tussenkomst over ‘pedofilievlag’ van IEPER2030

Volgens Nancy Six (IEPER2030) verwijzen de roze en lichtblauwe driehoeken op de nieuwe LGBTQIA+-vlag naar babykleuren en zouden ze dus pedofilie verheerlijken. De twee raadsleden van Groen vonden dat daarmee de grenzen van het fatsoen werden overschreden en verlieten de gemeenteraad. “De tussenkomst heeft enkel als doel mensen te kwetsen en te stigmatiseren”, aldus fractieleider Sam Vancayseele (Groen).

De nieuwe LGBTQIA+-vlaggen die hangen te wapperen boven het JOC en het Perron zijn blijkbaar een doorn in het oog voor Nancy Six (IEPER2030). “Ik heb geen problemen met het uithangen van de klassieke LGBT-vlag, de vlag met de bekende regenboogstrepen die gebruikt wordt sinds de jaren 70. Waar ik wél problemen mee heb is met de nieuwe LGBT-vlag die sinds 2018 gebruikt wordt. De nieuwe vlag is de ‘Progress Pride flag’ of ‘Intersekse Pride vlag’. Op de nieuwe vlag zijn driehoeken toegevoegd. Bruine en zwarte die staan voor homo’s met een bruine en zwarte huidskleur. Tot zover absoluut geen probleem. De witte driehoek verwijst naar mensen die in transitie zijn.”

Beschamend

“Maar… dan komen de roze en lichtblauwe driehoeken”, vervolgde Nancy Six. “Een bedenkelijke keuze wetende dat in de Westerse beschaving dat traditioneel de kleuren zijn van jonge kinderen. Lichtblauw voor de jongetjes en roze voor de meisjes. Net voor de komst van die nieuwe LGBT-vlag was er op internet en sociale media een vlag verschenen ter ere van pedofielen. Die vlag werd aangeduid als MAP, wat staat voor Minor Attracted People. In die vlag zaten de kleuren babyroze en babyblauw eveneens verwerkt. Dat die nieuwe LGBT-vlag hangt te wapperen aan Iepers patrimonium is beschamend. Ofwel kent men de betekenis niet van de nieuwe LGBT-vlag ofwel heeft men er geen probleem mee dat de seksuele aanval op kinderen ingezet is. Daarom vraagt IEPER2030 met aandrang om de nieuwe LGBT-vlag te vervangen door de traditionele regenboogvlag.”

Haatspraak

De tussenkomst zorgde voor consternatie. Diederik Vandenbilcke (Groen) en Sam Vancayseele (Groen) verlieten zelfs de gemeenteraad voor Nancy Six aan haar tussenkomst begon. “Deze haatspraak ligt in de lijn van eerdere extreemrechtse acties in Brugge”, zegt Sam Vancayseele. “Haatspraak is voor Groen geen vrijheid van meningsuiting en de vraag is volgens ons dan ook louter provocatie en stigmatiseren naar zowel transpersonen als personen die lijden aan de psychische aandoening van pedofilie (DSM-V). De tussenkomst heeft geen plaats in een discussie of debat en hoort daarom niet thuis in een gemeenteraad. Het heeft enkel als doel mensen te kwetsen en te stigmatiseren. Volgens Groen werd de grens van fatsoen overschreden. Met deze actie wil de partij haar steun betuigen aan iedere persoon die zich gekwetst voelt.”

OverKophuis

Ook schepen Eva Ryde (N-VA) had weinig begrip voor de tussenkomst. “Specifiek binnen het OverKophuis is er het afgelopen jaar ruim aandacht besteed aan LGBTQ+-vragen, een thema dat sterk leeft en een belangrijke factor is in het mentaal welzijn”, lichtte Eva Ryde toe. “De vlag die werd opgehangen boven het JOC, is een initiatief van deze OverKopjongeren en anderen, als duidelijk signaal van inclusiviteit, acceptatie en gelijkheid voor mensen van alle seksuele oriëntaties en genderidentiteiten. In Ieper mag je jezelf zijn. Punt.”

Niet bestaande connectie

De schepen legde uit dat de extra kleuren in de nieuwe vlag de integratie van de transgendervlag betrof waarbij de kleuren staan voor zich vrouw/man voelen, genderfluïde zijn en voor personen in transitie. “Gewag maken van een kleurconnectie met andere strafbare standpunten, meer bepaald pedofilie, als non-bewijs van een niet bestaande connectie, ik word daar echt sprakeloos van. Wil je daarmee zeggen dat geen enkele kleur die ooit totaal misplaatst werd gebruikt ooit nog in een andere vlag kan gebruikt worden? Dat kleuren en symbolen gekaapt kunnen en mogen worden? Ik voel me eigenlijk niet geroepen om uitleg te geven over een connectie die er nooit was, is geweest of ooit zal zijn. Ik vind het heel vreemd dat u dit doet.” (TOGH)