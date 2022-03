Groen licht voor renovatie parochiezaal en bouw polyvalente zaal in Kanegem

Een twintigtal jaar na de eerste aftastende gesprekken is er nu eindelijk groen licht voor de renovatie van de parochiezaal en de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in Kanegem. Het ontwerp daarvoor werd op de laatste gemeenteraad goedgekeurd.

De huidige parochiezaal zal zoals eerder aangekondigd volledig gestript worden. In het gebouw komen onder meer lokalen voor de jeugdverenigingen, een volledig nieuw sanitair blok, een keuken en bergingsruimtes. Achter het gebouw komt ook nog eens een volledig nieuwe polyvalente zaal, alsook een parking en fietsenstalling.

In één keer

Het prijskaartje van het project wordt geraamd op net geen 2,8 miljoen euro. De grote lijnen van de huidige plannen liggen al een jaar op tafel. Fundamentele wijzigingen zijn er sindsdien niet meer geweest.

“Al hebben we in tegenstelling tot wat eerst de bedoeling was, er wel voor gekozen om het project in één keer te realiseren. Aanvankelijk wilden we de werken gefaseerd laten uitvoeren, maar dat zou een te grote meerkost betekenen”, vertelt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze.

455 kalenderdagen

Bij de stad hopen ze dat de werken in het najaar kunnen starten. Qua uitvoering van de werken rekent het stadsbestuur op 455 kalenderdagen. In die periode zullen de Kanegemse jeugdverenigingen dus tijdelijk een ander onderkomen moeten vinden.

Het ontwerp werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Al uitte de oppositie nog wel enkele bezorgdheden over het ontwerp. Zo sprak gemeenteraadslid Birger De Conick zelfs van een gemiste kans.

Verenigingen

“Er is niet geluisterd naar de vraag van de verenigingen om de keuken naar de andere kant te verplaatsen en hadden ze ook de doorgang langs het gebouw liever behouden”, gaf hij aan.

Joris Tack (N-VA) had de polyvalente zaal dan weer iets groter gewild. Die opmerkingen ten spijt, gaven ook zij hun zegen, waardoor de stad nu een aannemer kan beginnen zoeken.