Groen klaagt onevenwichtige samenstelling commissie ruimtelijke ordening aan

Oppositiepartij Groen diende tijdens de recente gemeenteraad een amendement in om de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) aan te passen. Het voorstel werd niet goedgekeurd.

“Van de zeventien stemgerechtigde leden zijn er zes deskundigen en elf vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen. Dat onevenwicht zouden we graag anders zien”, vertelt Groen-fractieleider Simon Wemel. “Ook binnen de groep van de vertegenwoordigers is er geen evenwichtige verhouding. De milieuverenigingen moeten het met één vertegenwoordiger doen, terwijl de landbouw er twee en de handelaars er zelfs drie krijgen.”

Elders andere verdeling

“In andere steden en gemeenten is de verdeling anders, en is een beter evenwicht. We stellen daarom voor dat de GECORO 16 stemgerechtigde leden zou tellen. Naast acht deskundigen wordt elke maatschappelijke geleding door een persoon vertegenwoordigd. Dat zestal wordt idealiter aangevuld met iemand uit de senioren(raad) en de jeugd(raad).”

Team Waregem onthield zich bij de stemming maar vindt een eventuele aanpassing wel een goed idee. Ook N-VA reageerde positief om over de samenstelling na te denken, maar stemde net als Vlaams Belang en de CD&V-meerderheid tegen.

“Die samenstelling bestaat al sinds 2007, we gaan dat niet veranderen”, besloot gemeenteraadsvoorzitter Kristof Chanterie (CD&V).