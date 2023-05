Groen beschuldigt schepen van postjespakkerij

Nadat Jordy Sabels (Groen) ontslag nam uit de raden van bestuur van Vereniging Ons Tehuis en Onze Lieve Vrouweziekenhuis verwachtte de Groen-fractie uit eigen rangen een opvolger naar voren te kunnen schuiven, maar in een opvallende démarche van de meerderheid gingen de bezoldigde mandaten naar schepen Patrick Benoot.

De Raad Maatschappelijk Welzijn (RMW) moest maandag 8 mei nieuwe vertegenwoordigers kiezen voor de raden van bestuur van Vereniging Ons Tehuis (VOT) en Onze Lieve Vrouweziekenhuis, nadat Jordy Sabels (Groen) zijn mandaat had neergelegd naar aanleiding van zijn ontslag uit de gemeenteraad.

Postjespakkerij

Bij Groen hadden ze duidelijk gehoopt dat de meerderheid de postjes opnieuw aan hen zou gunnen, maar ze kwamen van een kale reis terug. “Bij het ontvangen van de agenda was ik verheugd om te zien dat ik de enige kandidaat was voor de raad van bestuur van Vereniging Ons Tehuis en Diederik Vandenbilcke (Groen) de enige kandidaat voor de raad van bestuur van OLV-ziekenhuis”, kwam Sam Vancayseele (Groen) tussen. “Helaas moest ik vandaag merken dat vanuit de meerderheid een kandidaat werd aangesteld om raadslid Sabels te vervangen. Uw goed recht uiteraard. Maar ik zou graag weten wat de motivatie is van schepen Benoot om vertegenwoordiger te willen zijn in Vereniging Ons Tehuis. Ik hoop eigenlijk dat de leden van de meerderheid in dit geval kiezen voor mensen die zich oprecht willen inzetten voor het welzijn van onze burgers. Indien schepen Benoot hier wordt verkozen vanuit – excuseer voor mijn woorden – postjespakkerij, want beide punten gaan over bezoldigde mandaten, dan vind ik dit bijzonder teleurstellend.”

Spijtige move

Ook Katrien Desomer (CD&V) stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Wat kan ons het schelen of het iemand van Groen is of van de liberalen, als ze zich maar inzetten. Maar Groen heeft zich altijd geëngageerd in VOT op een constructieve manier zonder aan politiek te doen. We vinden het heel spijtig dat een jaar voor de verkiezingen de meerderheid deze move doet. Ik begrijpt niet goed wat jullie denken hiermee te winnen. Ik vind het absoluut heel jammer”, klonk het.

Voor de burger

“Ik kan u verzekeren dat het niet is met het oogpunt ‘postjespakkerij’ zoals u zegt”, reageerde schepen Patrick Benoot (Open Ieper). “Het feit alleen al dat ik hier 36 jaar zit, duidt erop dat ik dit doe voor de burger. En niet om mijn zakken te vullen.” (TOGH)