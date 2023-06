Groen beschuldigt burgemeester ervan gemeenteraad en Bredenaar belogen te hebben in zwembaddossier

Groen Bredene blijft zich vastbijten in het dossier van het nieuwe zwembad, dat de partij omwille van de volgens haar te dure factuur heeft afgezworen. Maandag kwam de oppositiepartij af met het nieuws dat het oude zwembad Ter Polder geen 1 miljoen euro per jaar kost, zoals burgemeester Steve Vandenberghe beweert. “Uit informatie die we hebben opgevraagd, blijkt dit niet te kloppen. De kostprijs is veel lager”, aldus secretaris Bruce Verburgh.

Bruce Verburgh, secretaris van Groen Bredene, is verontwaardigd. “De afgelopen maanden beweerde de burgemeester meermaals dat het huidig zwembad jaarlijks een miljoen euro kost. Zo probeerde hij de fel gestegen kosten van het nieuwe zwembadproject te verantwoorden. Uit een nota die we opgevraagd hebben, blijkt dat dit helemaal niet klopt. De kostprijs van het huidige zwembad is veel lager dan de burgemeester beweert. Het is echt ongehoord om in zo’n cruciaal dossier de waarheid te verdraaien.”

“Een gedetailleerd kostenoverzicht opgesteld door de financiële dienst, op vraag van onze partij, schetst een volledig ander beeld. In 2022 bedroeg de totaalkost voor het huidig zwembad 735.586 euro, rekening houdende met alle inkomsten, uitgaven en investeringen. Het jaar voordien, in 2021, was de totaalkost 611.100 euro. Kortom, lang geen miljoen euro.”

Foutieve cijfers gebruikt

Die foute voorstelling van cijfermateriaal is volgens Groen Bredene niet louter een vergissing. “De burgemeester deed zijn uitspraken terwijl de cijfers voor het boekjaar 2022 nog niet eens bekend waren. Wij vroegen al in januari aan de administratie om een kostenoverzicht te krijgen van het zwembad Ter Polder voor het jaar 2022. De financiële dienst antwoordde toen dat de jaarrekeningen nog afgesloten moesten worden en dat er pas in april of mei een beeld ging zijn van het volledig kostenplaatje voor het voorbije jaar.”

Nu de echte cijfers effectief berekend zijn, is de conclusie volgens Verburgh duidelijk. “Zowel op de gemeenteraad als tijdens de hoorzittingen heeft de burgemeester, nota bene ook schepen van Financiën, bedragen genoemd die foutief en zwaar overdreven bleken te zijn. We vinden dit zeer verontrustend en volstrekt onaanvaardbaar. In feite komt dit neer op het voorliegen van zowel de Bredenaar als de gemeenteraad.”

“Het zwembaddossier is het grootste financiële avontuur in de geschiedenis van Bredene. Er worden keuzes gemaakt, die 30 jaar lang gevolgen hebben. Nu blijkt dat net in dit dossier volledig foutieve cijfers gehanteerd worden om het nieuwe project te verantwoorden. Dat is echt verbijsterend. Terwijl de gemeente Beernem bewijst dat het anders kan. Beernem zat in dezelfde situatie als Bredene. Maar daar bouwt men nu op twee jaar tijd een functioneel zwembad van 8 miljoen euro.”

Verplicht sluiten

“Het oude zwembad in Bredene dateert van de jaren ’70 en is dringend aan vervanging toe”; gaf burgemeester Steve Vandenberghe maandag mee. “Het kost ons handenvol geld om telkens opnieuw de nodige herstellingen uit te voeren. Begin dit jaar was het zwembad nog een maand gesloten, het was de derde sluiting in vier maanden tijd. Dat zegt toch genoeg? En dat komt bovenop de al niet geringe exploitatiekosten, die vorig jaar 773.000 euro bedroegen. Nog een geluk dat het gebouw zelf niet al te veel weegt op onze kosten, aangezien dit al in de jaren ’70 werd gebouwd. Mochten we dit nu zelf bouwen, dan mogen we hier jaarlijks minstens 500.000 euro aan toevoegen. Trouwens, ons oud zwembad moet verplicht in 2024 de deuren sluiten.”

Nieuw zwembad komt eraan

Ondertussen is Bredene druk in de weer met de bouw van een nieuw zwembad met bijhorende sportaccommodatie. “Het is een zware maar weloverwogen investering, maar in tegenstelling tot heel wat plaatsen in Vlaanderen zal er in Bredene genoeg zwemwater ter beschikking zijn. Momenteel zit het dossier nog bij het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de omgevingsvergunning. We verwachten dat we begin augustus over een uitvoerbare omgevingsvergunning zullen beschikken. De eerste spadesteek nadert dus met rasse schreden”, besloot de burgemeester.