“Graven aan hoofdingang kerkhof in lamentabele staat”: gemeenteraad in Lichtervelde buigt zich over onderwerp

Ria Ghesquiere (Open Vld) vroeg tijdens het vragenkwartier van de raad aandacht voor de staat van een aantal graven op het kerkhof in Lichtervelde.

“Een aantal graven bij de hoofdingang van het kerkhof bevinden zich in een heel lamentabele staat”, stelt Ria Ghesquiere. “Bij nogal wat graven vervalt de concessie als er geen reactie komt tegen het eind van het jaar. Er zijn ook graven met schade waar geen bord bij staat dat vermeldt dat de concessie zal verlopen.”

“In 1971 werd beslist dat een eeuwigdurende vergunning werd omgezet naar een vergunning die goed was voor 50 jaar”, weet burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). “Het gaat in hoofdzaak om dergelijke graven. We hebben de borden twee jaar laten staan om de familie de mogelijkheid te geven om te reageren. Als er geen reactie komt worden, de graven eigendom van de gemeente. Een aantal van de graven heeft ook erfgoedwaarde. De graven met erfgoedwaarde werden in samenwerking met de heemkundige kring geïnventariseerd. Een aantal graven met erfgoedwaarde zullen in ere worden hersteld, al zal daar een serieuze investering mee gepaard gaan. Ook zullen mensen die in de graven geïnteresseerd zijn die in concessie kunnen nemen en in gebruik kunnen nemen.”