Gouverneur start tuchtonderzoek tegen veroordeelde burgemeester van Moorslede

Op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten is West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé een tuchtonderzoek gestart naar Ward Vergote. De burgemeester van Moorslede werd dinsdag veroordeeld wegens belangenneming, maar weigert af te treden. “Dit is een zwaarwichtige veroordeling”, zegt Rutten. De gemeenteraad van vanavond in Moorslede belooft vuurwerk.

Dinsdag werd burgemeester Ward Vergote (VISIE) veroordeeld tot een jaar cel met uitstel, 8.000 euro boete en 25.000 euro verbeurdverklaring wegens belangenneming. Na afloop reageerde de burgemeester, die de vrijspraak had gevraagd, verrassend opgelucht. “Ik ben blij dat de zaak nu van de baan is. Ik ben geneigd om mijn straf te ondergaan en hoop nog tot het einde van de legislatuur met coalitiepartner STERK te kunnen samenwerken”, liet Ward Vergote optekenen.

Bij STERK wordt getwijfeld. “Belangenneming, dat kan voor ons absoluut niet. Laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten Moorslede ook niet in de onbestuurbaarheid storten. Wij hebben op dit moment geen juridische middelen in handen om de burgemeester te verplichten afstand te nemen van zijn mandaat. Hij moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen, in het belang van de gemeente”, legde eerste schepen Sherley Beernaert de bal in het kamp van de burgemeester.

Gebrek aan fatsoen

Oppositiepartij PRO laakt die houding en wil dat de gemeenteraad vanavond in besloten zitting stemt over een motie. Daarin wordt aan minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten gevraagd om de zaak grondig te willen onderzoeken en de ‘passende tuchtmaatregelen’ te nemen. “Dat de burgemeester ervan overtuigd blijft dat hij zijn ambt zonder problemen kan blijven uitoefenen, getuigt van een niet aflatend gebrek aan fatsoen en verregaande normvervaging”, vindt Ward Gillis van oppositiepartij PRO.

“Als je solliciteert voor een job moet je doorgaans over een blanco strafregister beschikken. Anders lukt het niet. Blijkbaar vindt burgemeester Vergote dit niet van toepassing voor zichzelf. Onze gemeente en het geloof in de politiek komt hierdoor in een negatief daglicht te staan. Deze negatieve spiraal moet doorbroken worden”, klinkt het. Als de motie effectief ter stemming voorgelegd wordt, moeten in dat geval ook de leden van Vergotes eigen partij VISIE én de leden van coalitiepartner VISIE kleur bekennen.

De motie van oppositiepartij PRO dreigt al achterhaald te zijn voor ze ingediend werd, want ondertussen heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) zelf al instructie gegeven. Ze laat provinciegouverneur Carl Decaluwé een tuchtonderzoek starten naar de burgemeester. “Een burgemeester die wordt veroordeeld voor belangenvermenging is niet vaak gezien. Dit is een zwaarwichtige veroordeling”, aldus Rutten.

Beroep

Enige kanttekening: het vonnis over Ward Vergote is nog niet definitief. Hoewel Vergote zelf al aangaf wellicht niet in beroep te zullen gaan, loopt de beroepstermijn nog altijd. Voor Vergote zelf en de burgerlijke partijen – de familie die hem de bewuste landbouwgrond verkocht en die in het ongelijk werd gesteld – bedraagt die termijn dertig dagen, voor het parket is dat veertig dagen. Pas als niemand binnen die termijnen beroep heeft aangetekend, heeft het vonnis zogenaamd ‘kracht van gewijsde’ en is Ward Vergote definitief veroordeeld.