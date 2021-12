Gouverneur geeft oppositieraadslid Stijn Hommez gelijk: Stad Veurne moet zich houden aan tien jaarlijkse gemeenteraadszittingen

Op een vorige gemeenteraadszitting in Veurne merkte onafhankelijk oppositieraadslid Stijn Hommez op dat er in 2021 maar negen zittingen op de agenda stonden, hoewel het huishoudelijk reglement bepaalt dat er tien moeten gehouden worden. Omdat zijn opmerking geen gehoor vond, diende Stijn een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en haalde zijn gelijk bij gouverneur Carl Decaluwé.

Stijn kreeg deze week een antwoord. “De gouverneur vond mijn klacht omtrent het aantal gemeenteraden terecht. Het argument dat de burgemeester aanbracht vond hij niet overtuigend. Er wordt dus gevraagd om alsnog een extra gemeenteraad te organiseren tegen eind 2021.”

Voorzitter gemeenteraad

“Het was aan de voorzitter van de gemeenteraad om de burgemeester erop te wijzen dat het reglement van de gemeenteraad dient nageleefd te worden. Het voorzitterschap impliceert een neutrale houding van de voorzitter ten opzichte van de volledige raad.”

“De voorzitter leidt immers de hele raad en is niet (louter) het verlengstuk van het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter moet dus ook waken over de rechten van de individuele raadsleden, ongeacht of zij behoren tot de meerderheid of de oppositie.”

Burgemeester overlegt

In zijn schriftelijke antwoord veegt de gouverneur het argument van de burgemeester van tafel dat een gemeenteraad organiseren in november niet haalbaar was omdat de administratie nog de laatste hand moest leggen aan het dossier inzake het budget 2022.

Volgens de gouverneur konden er dan wel andere agendapunten worden besproken. De conclusie in het schriftelijke antwoord luidt dat er vooralsnog geen schending is van enige rechtsnorm of van het algemeen belang, maar is dat wel het geval als er op 31 december 2021 geen tien gemeenteraadsvergaderingen hebben plaatsgevonden.

Burgemeester Peter Roose laat weten dat hij met het college van burgemeester en schepenen het schrijven van de gouverneur zal bekijken en overleggen.