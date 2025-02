‘Goe Poeier’-gitarist wordt jongste raadslid ooit: Matteo Raesemont op 20-jarige leeftijd in gemeenteraad

Op donderdag 27 februari zal Matteo Raesemont (CD&V Plus) als opvolger van Britta Roelants – die om medische redenen haar mandaat niet opneemt – de eed als gemeenteraadslid afleggen. Hij is net twintig jaar oud en daarmee het jongste gemeenteraadslid sinds het ontstaan van de fusiegemeente Damme. “We kunnen vrij discussiëren in de fractie maar ook op de gemeenteraad zelf wil ik mijn stem wel eens laten horen”, zegt Matteo.

Het was op verkiezingszondag 13 oktober ‘net niet’ voor Matteo Raesemont (20) uit Sijsele. Als jongste kandidaat op de CD&V Plus-lijst behaalde hij met zijn 251 voorkeurstemmen slechts 11 stemmen te kort om een zitje in de Damse gemeenteraad binnen te halen. “Het was even een bittere pil om te slikken maar ik heb al vlug de knop omgedraaid omdat ik vastbesloten was om ook buiten de gemeenteraad een rol te blijven spelen”, zegt de voorzitter van Jong CD&V Damme. Maar uiteindelijk zal hij sneller dan verwacht alsnog in de gemeenteraad belanden, namelijk op donderdag 27 februari als hij de eed aflegt als opvolger van Britta Roelants, die om medische redenen aan haar mandaat verzaakt. Zoals bekend werd de voormalige schepen van onder meer Jeugd en Onderwijs in september vorig jaar getroffen door een herseninfarct.

Vzw De Statie

“Hoe mijn sociaal en later politiek engagement ontstaan is? Wel, mijn ouders en enkele vrienden van hen hebben in 2014 de vzw De Statie opgericht, sinds kort bekend als de vzw Tegoare. Daarmee organiseerden ze allerlei activiteiten om weer meer leven in de Sijseelse brouwerij te brengen. Ik begon daar al op jonge leeftijd in mee te werken en dat voelde heel goed aan”, legt Matteo uit.

“Al vroeg begon ik de politiek te volgen en door alles eens goed te vergelijken, begreep ik dat CD&V mijn partij was. De christendemocratische waarden rond gemeenschapszin, dialoog en respect spreken mij aan”, gaat Matteo verder. Het aankomende gemeenteraadslid beseft dat hij met zijn keuze voor CD&V als jonge gast eerder een uitzondering geworden is. “Een reden waarom centrumpartijen zoals CD&V het moeilijk hebben is omdat sociale media nu vooral teren op extremen en gemakkelijke slogans. Een tekst met nuances en afwegingen zal niet snel aangeklikt worden”, klinkt het. “De meer extreme partijen zijn op digitaal vlak overigens ook steeds beter georganiseerd.”

Jongerenvoorzitter

Op 17-jarige leeftijd kwam Matteo bij Jong CD&V Damme terecht en hij werd er al vlug voorzitter van. “Interessant is dat je als jongerenvoorzitter de vergaderingen van de fractie mag bijwonen”, zegt Matteo Raesemont. “Ik heb de indruk dat er toch naar de jongeren wordt geluisterd. Onze stem zal ook wel luider klinken want ook de 22-jarige Yorick Longueville zetelt nu in de gemeenteraad.” Matteo komt in de gemeenteraad in de plaats van Britta Roelants die hij bijzonder goed kent. “Britta en ik hebben het hier wel over gehad natuurlijk, want zij is een goede vriendin. Het liefst had ik samen met haar in de gemeenteraad gezeten… Ze heeft zonder enige druk haar beslissing genomen. Het is mooi dat ze als haar gezondheidstoestand het toelaat op termijn lid kan worden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ik zou haar graag nog een grote rol zien spelen in de Damse politiek.”

Jeugdraad

Matteo Raesemont, die momenteel in zijn derde jaar Rechten zit en ook nog actief is als gitarist bij de band ‘Goe Poeier’, heeft al nagedacht over de thema’s die hij wil aankaarten als gemeenteraadslid. “Uiteraard is jeugd heel belangrijk en dan vooral ook de niet-georganiseerde jeugd. Ik zou graag een jeugdraad op volle kracht zien terugkomen”, zegt Matteo. “Ook communicatie vind ik belangrijk. Misschien mag de stedelijke website wel eens opgefrist worden? En ik weet dat het de gewoonte is dat de debatten in de fractie gevoerd worden en dat op de gemeenteraad zelf de burgemeester en de schepenen het woord voeren, maar nu en dan wil ik op de raad toch ook eens mijn stem laten horen.”