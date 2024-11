Glenn Coppens (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Oostrozebeke: “Ik wil vooral een positieve oppositie voeren”

De 39-jarige Oostrozebekenaar Glenn Coppens is een nieuwkomer in de gemeenteraad. Hij behaalde 275 stemmen en is daar heel tevreden mee. “Het is mijn ambitie om een positieve oppositie te voeren en niet te kiezen voor afbraakpolitiek.”

Glenn komt uit Ooigem maar woont al twintig jaar in Oostrozebeke. Hij is transportondernemer. “Ik ben echt gemotiveerd om mee te werken aan een leefbaarder Oostrozebeke en alle initiatieven die dit kunnen waarmaken krijgen mijn steun. Mijn stokpaardjes zijn veiligheid, de verloederde Kerkstraat weer leefbaar maken en als het kan de migratie afremmen. Ik start met een positief gevoel, maar wil vooral de financiën van de gemeente in de gaten houden.”