Glazen tijdelijk verboden op openbaar domein aan Blomme- en Polenplein in Roeselare

Feestende jongeren maakten het de afgelopen weken iets te bont, daarom besliste burgemeester Kris Declercq nu om een verbod op glazen uit te vaardigen op het Blomme- en Polenplein in Roeselare.

De soepelere regels in de horeca gingen gepaard met heel wat overlast rond de cafés aan het Polenplein en Blommeplein. Er kwam onder meer heel wat glas op de weg terecht. “Er was op vrijdagavond heel veel overlast voor de bewoners. De horeca-uitbaters proberen alles te doen wat ze moeten, maar als er glazen op de grond vallen, enz. Dan moeten we op bepaald moment kordaat optreden”, aldus burgemeester Kris Declercq.

“De jongeren mogen feesten, maar er moet respect zijn. Het gaat om een verbod van glazen op het openbaar domein, niet op de terrassen. We doen dat niet om een schrikbewind te hebben, maar om de jongeren en maximaal veilig te laten genieten.”