Gistelse liberalen trekken als Team Burgemeester naar de kiezer

‘Team Burgemeester’. Onder die naam trekken de Gistelse liberalen naar de kiezer, op 13 oktober 2024. Dat maakte burgemeester Gauthier Defreyne bekend tijdens een persconferentie.

Na de stembusgang van 2018 bonjourde Open Vld samen met N-VA en toen nog Sp.a – nu Vooruit – CD&V naar de oppositiebanken. Na een spannende verkiezingsavond werd Gauthier Defreyne burgemeester voor de liberalen, die verder nog twee schepenen leveren. N-VA en Vooruit tellen elk één schepen.

“We zien dat mensen alsmaar minder geïnteresseerd geraken in nationale politiek, maar lokaal willen er wel nog veel burgers een engagement aangaan”, verduidelijkt Defreyne de naamsverandering. “We willen zoveel mogelijk Gistelnaars aansporen om de fierheid over de stad mee uit te stralen.” Opvallend: ook Oudenburg gebruikt hetzelfde logo met blauwe kleur. “Bewust: een keuze voor herkenbaarheid in de regio”, luidt het.

Op vandaag tellen oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang elk één zetel, CD&V zeven. N-VA en Vooruit hebben elk twee zetels en Open Vld tien. Maar de naam Open Vld mag je in Gistel dus schrappen. (TVA)