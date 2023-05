Gino Keirsschieter is erevoorzitter van OCMW Houthulst, Geert Van Exem en Tamara krijgen eretitel van schepen

Voormalig OCMW-voorzitter Gino Keirsschieter heeft op de gemeenteraad van donderdag de titel van erevoorzitter van het OCMW gekregen van de gemeenteraad van donderdag. Ook Tamara Schotte en Geert Van Exem mogen zich voortaan ere-schepen van Houthulst noemen. “Een mooie erkenning voor wat ik gedaan heb”, zegt Gino Keirsschieter, die voor de gelegenheid op de publieksbanken zat tijdens de gemeenteraad.

Een van de voorwaarden om de eretitel van schepen van Houthulst te mogen ontvangen is dat de persoon in kwestie minstens acht jaar het mandaat moeten bekleed hebben. Aangezien Gino Keirsschieter twaalf jaar OCMW-voorzitter was vooraleer het OCMW inkantelde in de gemeente kreeg hij de eretitel van OCMW-voorzitter van Houthulst.

Hectische tijd

“Ik vind het een mooie erkenning voor hetgeen ik gedaan heb. Het was een hectische tijd met veel werk, ook omdat ik nog werkte in een houtzagerij”, vertelt de ondertussen 73-jarige Gino Keirsschieter, die in 2015 stopte met de lokale politiek. “Ik had me voorgenomen om thuis te blijven om te zorgen voor mijn vrouw Ria Vens die heel zwaar ziek geworden was. Jammer genoeg heb ik dat niet moeten doen omdat ze al overleed in 2013, dus in de periode dat ik nog schepen was. Zo ben ik toch een jaartje langer aangebleven dan voorzien.”

Sterke Mama’s

Gino kijkt nog steeds met trots terug op zijn tijd in de lokale politiek. “Mooie realisaties waren onder andere de bouw van de kinderopvang in Houthulst. Een andere mooi project vond ik Sterke Mama’s, een project waarbij we laaggeschoolde moeders de mogelijkheid gaven om hun studies af te maken”, vervolgt Gino. “Ik volg de politiek nog steeds, maar ik kom niet meer naar de gemeenteraad. Ik heb wel nog steeds goeie contacten met de gemeenteraadsleden van de CD&V-fractie.”

Verenigingen

Hoewel hij dus al acht jaar met politiek pensioen is, heeft Gino geen tijd om zich te vervelen. “Ik werk nog deeltijds op zelfstandige basis, weliswaar op mijn tempo en volgens mijn goesting. Ik zit ook nog in diverse verenigingen. Zo maak ik deel uit van het bestuur van KWS Houthulst en ben ik actief in de parochie en de werkgroep rond de Grot van Houthulst. Ik maak ook nog deel uit van de Raad van Bestuur van de rusthuizen in Merkem, Houthulst en Kortemark. Ik heb het dus nog behoorlijk druk.”

Schotte en Van Exem

Naast Gino Keirsschieter kregen ook Tamara Schotte en Geert Van Exem de eretitel van schepen van Houthulst, maar zij waren donderdag niet aanwezig op de gemeenteraad. “We zoeken nog een geschikte datum om die mensen met de nodige egards te ontvangen op het gemeentehuis”, gaf burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) nog mee. (TOGH)