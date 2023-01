Gezond Verstand zet er na tien jaar een punt achter

De politieke partij Gezond Verstand Zulte houdt na tien jaar op te bestaan. De overblijvende leden worden opgeslorpt door Open Zulte, voorlopig is dat enkel gemeenteraadsvoorzitter Olivier Peirs. “We hebben altijd goed samengewerkt met Open Zulte en vinden maar moeilijk nieuwe kandidaten voor een eigen lijst”, zegt voorzitter van GVZ Rudy Vandermeeren.

Gezond Verstand Zulte begon in 2010 als een protestgroep tegen de plannen van het toenmalige CD&V-bestuur om het nieuwe gemeentehuis te bouwen op het Willem van Olseneplein. “Dat was pas acht jaar eerder aangelegd en we vonden het schandalig dat men het toen al opnieuw wou uitbreken”, vertelt voorzitter Rudy Vandermeeren. “GVZ bestond eerst als een groep van omwonenden van het plein maar later vonden we het te laf om enkel van aan de zijlijn actie te voeren. Daarom kwamen we in 2012 ook op als politieke partij in de gemeenteraadsverkiezingen. Daar haalden we meteen twee zetels binnen.”

Die waren voldoende om GVZ in een sleutelpositie te zetten en samen met N-VA en Open Zulte haalden ze een nipte meerderheid waarmee CD&V na 36 jaar alleenheerschappij uit het bestuur verdreven werd. De volgende verkiezingen werd GVZ daar echter niet voor beloond, ze zakten van twee zetels naar een. Al benadrukt voorzitter Rudy Vandermeeren dat ze daar absoluut niet bitter om zijn. “We hebben tien jaar geleden gekozen om Open Zulte aan de macht te brengen en we voelen ons daar nog steeds goed bij. In de aanloop naar de volgende verkiezen merken we echter dat erg moeilijk is om nog kandidaten te vinden voor onze lijst, daar zijn we eerlijk in. Enkele mensen zijn verhuisd en het is vooral moeilijk om jongeren aan te trekken.”

“GVZ blijft wel bestaan als vriendengroep, als een soort waakvlammetje.”