Gewijzigde reglement voor Sportonderscheidingen

Tijdens de Poperingse gemeenteraad stelde Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V) voor om enkele wijzigingen aan te brengen aan het reglement voor de toekenning van de Stedelijke Sportonderscheidingen en de organisatie van de Kampioenenhuldiging.

“Nu bepaalt hoofdstuk 1 van de statuten en het huishoudelijk reglement van de stedelijke sportraad dat het jaarlijks toekennen van Stedelijke Sportonderscheidingen aan verdienstelijke sportmensen en sportgroeperingen uit Poperinge een concrete doelstelling is van de sportraad, waarbij deze toekenning gebeurt overeenkomstig een specifiek reglement. We stellen voor om dit reglement als volgt te wijzigen: geen onderscheid meer te maken tussen vrouw, man en G-sporter en de Trofee Sportvrouw, Sportman en G-sporter te schrappen en te vervangen door één Kei-van-een-sporter-Trofee voor individuele sporters”, aldus schepen Verbeke. Naast individuele jeugdsporters krijgen ook jeugdploegen de mogelijkheid de Jeugdsport-trofee te winnen. Alle individuele atleten die gedomicilieerd in Poperinge of lid zijn van een erkende sportvereniging zullen gehuldigd worden in de kampioenenhuldiging op het einde van het sportseizoen.

Bram Meeuw (Open VLD) vroeg wat er dan gebeurt met de categorie ‘Stille kracht’. De schepen antwoordde dat dit geldt voor de Cultuurtrofee, maar niet in de Sport. “Een verdienstelijke sportpersoon ‘in-de-schaduw’, zoals bijvoorbeeld iemand die 20 jaar voorzitter is of de kantine uitbaat, kan wel de Sportverdienste winnen”, aldus de schepen.