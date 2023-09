Gewezen Tabaksfee Yara Bogaert verlaat de gemeenteraad van Wervik: “Ze kiest voor haar gezin”

Nadat ze mama is geworden van een flinke zoon Maurice keert Yara Bogaert (Vooruit) uit Geluwe in deze legislatuur niet meer terug naar de gemeenteraad in Wervik. Ze diende haar ontslag in als raadslid voor Vooruit Wervik-Geluwe. Burgemeester-partijvoorzitter Youro Casier maakte het nieuws bekend. “Yara last een time-out in en kiest voor haar gezin”, klinkt het.

In de gemeenteraad liet ze zich vanaf maart tijdelijk vervangen door Veronique Verack. Yara Bogaert werd eind maart voor de eerste maal mama. “Ze wil volop van het moederschap genieten en zich focussen op haar zoontje en gezin”, zegt de burgemeester.

“De combinatie met haar politiek mandaat is niet wenselijk omdat Yara zich graag volledig inzet en niet graag half werk levert. Dit betekent natuurlijk geen definitief afscheid. Yara zal zich verder achter de schermen blijven inzetten voor Vooruit. Ze blijft ook lid van het partijbestuur en wenst ook de partij te danken voor het vertrouwen en de ondersteuning. Onze partij zal nu zorgen dat de opvolger op de eerstvolgende gemeenteraad de eed kan afleggen.”

Die gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 26 september. (EDB)