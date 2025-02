Gevecht tegen zes windmolens die projectontwikkelaar wil plaatsen

Alle hens aan dek in Zarren, omdat daar uitlekte dat een projectontwikkelaar er op zoek was naar gronden om er 6 windturbines te plaatsen. Zarren kwam meteen in actie en gaf al flink tegenwind met de actiegroep TegenWind Zarren. Ondertussen is de Eneco-storm in de Kortemarkse deelgemeente weer deels gaan liggen.

Meer dan 100 man in de raadzaal, gaande van leden van de dorpsraad tot zelfs bekende Zarrenaar en B&B-uitbaatster Elsje Helewaut. Allemaal kwamen ze resoluut ‘neen’ zeggen tegen de mastodonten van 250 meter hoog die Eneco in Zarren wil neerpoten. “Deze actiegroep kwam er als reactie na het uitlekken van verhalen in ons dorp”, aldus Zarrenaar Bertrand van Acker, tevens voorzitter van de dorpsraad. “Een projectontwikkelaar bezocht er landeigenaars en bood er grote sommen geld om op hun grond windmolens te plaatsen. Dat Eneco nu tijdelijk de handdoek gooit, kan alleen te wijten zijn aan het feit dat in een kleine dorpskern als Zarren de inwoners nog met elkaar praten. De manier waarop Eneco te werk gaat, is verwerpelijk. De bevolking van Zarren moet nu de tijd krijgen om weer op zijn plooi te komen. Wij zijn zeker niet tegen windenenergie, maar 6 windmolens tussen de 170 en 250 meter hoog horen horen thuis op zee en in industriegebied. We hebben hier al 2 mooie gerestaureerde molens en die zorgen niet voor slagschaduw, geluidsoverlast of een verstoring van het ecosysteem”, besluit Bertrand.

Transparante communicatie

“Officieel weten wij van niks en er is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend”, weet burgemeester Karolien Damman (CD&V) te vertellen. “Wat ons stoort, is hoe energieleverancier Eneco tewerk gaat. Inwoners contacteren ons omdat ze ongerust zijn omdat ze iemand van Eneco over de vloer kregen. Transparante communicatie ware beter geweest, want zo creëer je onzekerheid bij de inwoners. Ik begrijp dus zeker de reactie van de Zarrenaren. Een aantal jaren geleden keurden we de inplanting van twee windturbines in de Handzamevallei af, want de inplanting was toen allesbehalve correct. Maar toen waren we ten minste op de hoogte gebracht. Nu weten we niks over het aantal windmolens, de hoogte ervan en de plaats waar ze ingeplant zullen worden. We hebben vanuit het gemeentebestuur contact opgenomen met Eneco en hen duidelijk gemaakt dat we allesbehalve gediend zijn met deze manier van werken. Ondertussen heeft Eneco alles on hold gezet en kunnen wij kijken wat we verder kunnen ondernemen, samen met TegenWind Zarren. Het welzijn van onze inwoners staat bij ons steeds voorop”, besluit Damman.

Coöperatief model

Ook oppositiepartij CONTENT reageert op de commotie omtrent de windturbines. “CONTENT is ervan overtuigd dat windenergie – naast zonne-energie – een belangrijke schakel is in de omslag naar duurzame energie” ”, aldus Bert Lietaert, voorzitter van CONTENT. Scenario’s zoals nu in Zarren moeten ten allen prijze vermeden worden. Vlaanderen is een van de dichtst bevolkte regio’s van Europa. De inplanting van die windmolens moet dus erg doordacht gebeuren. In eerste instantie moeten alle opties in industriegebied, bedrijventerreinen en sites naast snelwegen benut worden. Verder geloven wij in het coöperatief model, waarbij een lokale ondernemer op zijn terrein én in samenwerking met omwonenden een project realiseert. Een mooi voorbeeld van een coöperatief project vinden we in Eeklo. De aanpak van overleg van in de eerste fase van het project én de participatie in de winst door alle coöperanten maakt dat dit een win-win is. Dit betekent schone energie én winst voor de omwonenden. Met bovenstaande visie trok onze partij in oktober ook naar de kiezer. Ondanks de succesverhalen elders in Vlaanderen én de bereidheid van een ondernemer in Kortemark om te participeren, is de gemeente hier niet voor gewonnen.”

Raadslid en grondeigenaar

“Wij zijn er echter van overtuigd dat het bestuur initiatief moet nemen om projecten te realiseren in een context van overleg tussen lokaal bestuur, ondernemer en omwonenden. Het niet nemen van dat initiatief zal vroeg of laat resulteren in een scenario zoals in Zarren, waarbij de lusten naar enkele grondeigenaars gaan en de lasten naar een hele gemeenschap. Dat gemeenteraadslid Johan Dewulf van coalitiepartner Zeker 8610 één van de grondeigenaars blijkt te zijn die een overeenkomst tekende met Eneco doet echter de wenkbrauwen fronsen en de vraag rijzen over de discrepantie tussen het formele standpunt van de meerderheid van CD&V en Zeker 8610 en hun acties. Dat de meerderheid met deze spagaat tussen woord en daad weinig vertrouwen uitstraalt naar de bezorgde burgers is een open deur intrappen. In de hoop niet nog meer gezichtsverlies te lijden bood raadslid Dewulf op de gemeenteraad van 24 februari toch zijn ontslag aan”, besluit Lietaert.