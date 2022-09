Gevaarlijke fietspunten moeten beter aangepakt, waarschuwt N-VA Zedelgem

De fietsstraten en -paden in Zedelgem waar auto’s fietsers inhalen of kruisen, moeten opvallender aangeduid worden, vindt N-VA Zedelgem. De partij wijst bij haar voorstel op de drukke in- en uitrit naar de nieuwe Jumbo-supermarkt. Burgemeester Vermeulen belooft meer controle, schepen Dehaemers wil ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer aandringen.

In de gemeenteraad peilde N-VA-fractieleider Eddy De Wispelaere naar de belofte van het bestuur om de fietsstraten rond scholen in Zedelgem meer zichtbaar aan te duiden. “In een fietsstraat mogen bestuurders van motorvoertuigen geen fietsers inhalen, maar dat wordt door ongeduldige chauffeurs toch te vaak gedaan”, duidde hij. “Langs bijvoorbeeld de lange Collevijnstraat, waar veel jonge fietsers naar school rijden, is anderzijds een uitwijkstrook mogelijk waar fietsers de voertuigen kunnen laten voorbijrijden. Het gedrag van alle weggebruikers moet bekeken worden. Verkeersveiligheid moet voor het schepencollege een prioriteit zijn”, benadrukte hij.

Extra controles

Schepen van Verkeer Jurgen Dehaemers, die in de zitting afwezig was, gaf per mail de gemeenteraad mee “dat meer visuele oplossingen bekeken worden, samen met de bestaande markeringen.” Een concrete termijn gaf hij niet mee. Burgemeester Vermeulen vulde aan dat ze de politiekorpschef de opdracht gaf om aan de scholen en de fietsstraten extra te controleren, ook anoniem, zeker tijdens het uur voor en na de schooluren. Ze neemt zich met het bestuur voor meer over de veiligheid van fietsers te waken, waarbij chauffeurs een andere mentaliteit moeten krijgen.

N-VA kaart ook de drukke verkeerspunten aan waar voertuigen fietspaden kruisen. Eén van die plekken is de drukke in- en uitrit naar de nieuwe Jumbo-supermarkt langs de Torhoutsesteenweg. Autobestuurders en fietsers zien elkaar er niet goed genoeg, stelt de partij. Door het drukke fietspad in twee richtingen zijn er veel bijna-aanrijdingen. Het is een kwestie van tijd voor er een ongeval zal gebeuren, melden de bestuursleden van de partij bezorgd.

Rode wegmarkering

“Een STOP-bord met markeringen die het dubbelrichtingsfietspad benadrukken is er aan het Jumbo-terrein al”, merkt schepen Dehaemers op. “Net zoals bij ander kruispunten langs de Torhoutsesteenweg, werd ook daar een rode wegmarkering met pijlen aangebracht op het fietspad om dat kruispunt visueel heel goed te benadrukken. Het Agentschap Wegen en Verkeerer (AWV) beheert deze gewestweg. Wij hebben met de gemeente aan het AWV gevraagd om de parkeerstrook aan weerszijden van de in- en uitrit ver genoeg parkeervrij te houden. Wij blijven hier uiteraard verder op aandringen.”