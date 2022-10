“Gerenommeerde studiebureaus” willen aan de slag met vroegere openluchtzwembad in Ieper

Volgens schepen Philip Bolle (Vooruit) zijn het gerenommeerde studiebureaus die zich kandidaat stellen als ontwerper voor de site van het openluchtzwembad. Zij zullen in het participatietraject twee alternatieven uitwerken. Eén ontwerp zal de waterbeleving in de verf zetten, terwijl het ander ontwerp water eerder een discrete rol zal geven.

De Ieperse gemeenteraad zette met de goedkeuring van de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper een belangrijke stap in de herbestemming van het vroegere openluchtzwembad. Oppositiepartijen CD&V en Groen stemden echter tegen. “De schepen zei in mei dat het bestaande plan ook wel zijn waarde heeft en dat er daarop verder zouden bouwen”, zei Katrien Desomer. “In tijden waarin jullie op alles en nog wat moeten besparen opnieuw studiekosten doen – herbeginnen om te herbeginnen – om dan finaal niet veel te wijzigen aan de oorspronkelijke ideeën, dat is volgens ons echt wel geld van de Ieperlingen buitengooien.”

Opheffing bescherming

“Ik neem daar nota van dat jullie dit project niet genegen zijn”, klonk het enigszins gepikeerd bij schepen Philip Bolle (Vooruit). “Wij herbeginnen omdat wij de beklemming van de geklasseerde site in die mate ergerlijk vonden dat we daar niet echt iets aan konden doen dat een meerwaarde was voor de Ieperlingen. Dus hebben wij ernaar gestreefd om het te deklasseren. Daar zijn we in geslaagd en dat maakt dat er veel meer mogelijkheden zijn om daar iets mee te doen.”

Extra subsidies

“Ondertussen hebben wij ons bovendien ingeschreven voor de subsidiëring van de dooradering in de bebouwde ruimte, waardoor wij kans maken op een subsidiëring van 70%, goed voor zo’n 600.000 euro. Ik zal het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is, maar wij maken een goede kans om veel geld binnen te halen”, aldus Bolle, die herhaalde dat hij warm noch koud werd van het vorige ontwerp. “De participatie was toen eigenlijk non-participatie. Je kreeg gewoon één schets voorgeschoteld waar je hier en daar wat kon schuiven. Nu gaan we zeker ervoor zorgen dat er minstens twee alternatieven zijn waartussen kan gekozen worden.”

Waterbeleving

Het verschil tussen de twee alternatieven zal volgens de schepen vooral liggen in de plaats die waterbeleving zal krijgen in het ontwerp. “De Kasteelgracht verbinden met de Wieltjesgracht kan je op veel verschillende manieren doen. Je kan dat heel discreet doen, en je kan dat heel massief doen. Eén zaak is zeker: het moet in open bedding gebeuren. We zullen streven naar twee schetsontwerpen die beide opties zullen belichten: een ontwerp waarbij water een zeer belangrijk item is, en een ander waarbij water discreet is, en waar andere zaken mogelijk zijn. De deklassering hoeven we trouwens niet helemaal uit te voeren, maar door de deklassering en mogelijke extra subsidiëring zijn er wel veel meer mogelijkheden.”

Gerenommeerde studiebureaus

Volgens de schepen staan heel wat studiebureaus te popelen om met de site aan de slag te gaan. “En het zijn niet de minste studiebureaus die zich hebben ingeschreven. Dat zijn gerenommeerde bureaus. Ze zijn er tuk op om daar hun stempel op te plaatsen”, klonk het op de gemeenteraad.

Erfgoed toch bewaren

“voor ons is het essentieel dat een deel van het erfgoed toch bewaard blijft, al is het maar één omkleedcabine”, voegde Jordy Sabels (Groen) er nog aan toe. “Er wordt met veel nostalgie naar het openluchtzwembad gekeken. Ik heb het bestek gelezen. Het proces dat al doorlopen zit in het bestek, maar geen voorwaarde om rekening te houden met het vorige ontwerp. Wij vinden dat nog altijd jammer. Het is denigrerend om te zeggen dat wij de site niet belangrijk vinden. Wij vinden het wél belangrijk. Het zou een belangrijke meerwaarde kunnen zijn voor de natuur en voor de vestingen. Het oude ontwerp gaf alvast een deel terug aan de natuur.”

Participatie

“Net omdat wij participatie in dit dossier heel hoog aanschrijven, had ik verwacht dat u dat zou appreciëren, maar ik noteer dat jullie tegenstemmen”, repliceerde Bolle. “Niemand heeft gezegd dat het vorige ontwerp in de vuilbak gegooid wordt. Ik veronderstel dat de vijf bureaus die dingen naar het binnenhalen van dit dossier zullen kijken naar wat er voordien is gebeurd. Het is aan hen om met de output die uit het vorige participatietraject is gekomen al of niet iets te doen, maar we laten hen daar vrij in.” (TOGH)