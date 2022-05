Gemoederen raken verhit op eerste gemeenteraad sinds bekendmaking fusieplannen

Dinsdagavond werd in Ruiselede de eerste gemeenteraad gehouden sinds de plannen voor de fusie met Wingene bekend geraakten. Het werd dan ook een geanimeerde gemeenteraad waarbij de gemoederen, zeker wanneer het over de fusie ging, hoog opliepen. Oppositiepartij Respect blijft zich stevig kanten tegen een fusie.

De gemeenteraad vond uitzonderlijk plaats in de vergaderzaal van de brandweerloods. Was het om op die manier sneller de brandjes te kunnen blussen die er tijdens de raad ongetwijfeld zouden zijn? Want die zaten er gezien de actualiteit in de gemeente onmiskenbaar aan te komen.

Dat bleek ook meteen. De fusieplannen waren duidelijk nog niet verteerd door de oppositie en de spanning tussen de beide fracties was van bij het begin van de gemeenteraad voelbaar. Zo werd de toon al meteen gezet toen de oppositie bij monde van Marnix Vandaele (Respect) vroeg waarom partijgenoot Chris Hullebusch, die thuis zat na een operatie, de zitting niet online kon of mocht meevolgen.

Burgemeester Greet De Roo repliceerde door te zeggen dat zoiets een precedent zou scheppen. Een antwoord waarbij de oppositie de wenkbrauwen fronste. Wat volgde was een gemeenteraad met opvallend veel onthoudingen van de oppositie. Al bleef het ondanks de voelbare spanning tussen de twee fracties wel lange tijd relatief rustig.

Cynisch applaus

Tot de variapunten behandeld werden. Meteen nam Hannes Ghyselbrecht, fractieleider van Respect, het woord. “Een cynisch applaus zou hier niet misstaan, maar we gaan het rustig houden”, stelde hij. “Pas een paar uur vooraleer de beslissing bekendgemaakt werd aan het grote publiek, werden wij als oppositiepartij op de hoogte gebracht. Nochtans vertegenwoordigen wij met Respect 45 procent van de inwoners. Il faut le faire.”

Ook bij de drijfveren achter de fusieplannen stelt hij zich vragen. “Een van de redenen is een schaalvergroting, maar we zijn benieuwd of de Ruiseledenaren deze winsten zullen voelen. Dat er ooit een fusie moet komen, betwisten we niet. En dat er met Wingene gepraat, daar hebben we ook geen bezwaar tegen.”

Wanbeleid

“Maar dat er nu plotsklaps een fusie is aangekondigd zonder de fusieoefening degelijk te maken en andere pistes te onderzoeken, getuigt niet alleen van minderwaardig bestuur, maar misschien zelfs van wanbeleid. We zien hier misschien wel het schoolvoorbeeld van postjespakkerij, want als we de onderhandelingen doorlezen, is er gewoon een blanco contract getekend en overhandigd aan Wingene.”

Burgemeester Greet De Roo was evenwel allerminst gediend met de stevige uithaal van Hannes Ghyselbrecht. “Jullie hebben op de vorige gemeenteraad zélf gezegd dat we snel gesprekken moesten opstarten om te fuseren. Maar dan wel met Aalter omdat jullie noch Tielt, noch Wingene valabele partners vonden”, zei ze, verwijzend naar een tussenkomst die Hannes Ghyselbrecht op een vorige gemeenteraad maakte.

“Bovendien: er is nog niets getekend. Er worden dan ook ongelofelijk veel leugens verteld. Op dit moment zijn we volop aan het onderhandelen en is er nog niets getekend. De fusie is dan ook nog geen feit. Al gaan we er wel mee verder, want dat is waar we naartoe willen. Er is nog veel werk, maar het gaat goedkomen, want het klikt. Mijn hart zegt nog steeds neen tegen een fusie, maar je zou gewoon stom zijn om het niet te doen.” (TM)