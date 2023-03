Gemeentestuur van Ingelmunster teruggefloten door waarnemend gouverneur over het wegschenken van gratis grond aan projectontwikkelaar

“Uit het dossier blijkt dat de gemeente zomaar gratis grond weggeeft aan een private projectontwikkelaar zonder daarvoor iets in de plaats te krijgen. De gemeente verarmt zich ten voordele van een projectontwikkelaar die een winstgevend voordeel verkrijgt. De overdracht draagt immers bij tot de realisatie van een commercieel project, met name de bouw van een meergezinswoning. De gratis grondafstand komt dan ook onzorgvuldig voor en is strijdig met het zuinigheidsbeginsel, dat elke overheid, ook een lokaal bestuur, moet in acht nemen..”, liet de waarnemend gouverneur Koen Surdiacourt weten aan het Ingelmunsterse gemeentebestuur, nadat het in de vorige gemeenteraad eerst 39 m² gratis grond voor de bouw van de Residentie Margaux in de Kortrijkstraat wegschonk. De oppositie-partij Vooruit was het daar niet mee eens, diende een klacht in bij de gouverneur, maar kwam daarop terug na contact met de projectontwikkelaar waarna er een akkoord werd gesloten. Nog één iemand diende echter ook klacht in.

In de agenda werd een punt bij hoogdringendheid toegevoegd, die twee keren tien minuten werd onderbroken zodat iedereen met zijn eigen fractie kon overleggen.

“We willen snel handelen gezien de verstrekkende financiële gevolgen voor individuele burgers, die niets met deze zaak te maken hebben in een poging om die mensen te vrijwaren van meer onheil. Gisterenavond stelden we een erkend schatter-expert aan om een schattingsverslag op te maken. De waarde van de grond in de Kortrijkstraat wordt geschat op 5.000 euro. Wij blijven ervan overtuigd dat we de waarde juist hebben ingeschat vanuit het perspectief van de gemeente. Deze grond is ons inziens door een kadastrale misslag halfweg de jaren tachtig in het bezit gekomen van de gemeente. Dat lapje grond is echter al méér dan 30 jaar in privatief gebruik, waardoor de bezitter zelfs de verkrijgende verjaring kan inroepen, weliswaar via de rechtbank. Wij en dat is zowel het college als de administratie hebben dus in eer en geweten gehandeld”, zegt burgemeester Kurt Windels.

Kritiek op Vooruit

“Waar ik minder gelukkig van word, is de schandaalsfeer die Vooruit bij monde van raadslid Enigo probeerde te creëren rond dit dossier. Gesteund door grote krantenartikels en een sociale media campagne trekt Vooruit ten strijde, met maar één doel: de gemeente, het bestuur en vooral mezelf moest geschandaliseerd worden… Het indienen van een klacht betekent ook dat de uitvoering van de beslissing wordt gestuit. Dit is wettelijk zo bepaald en geen keuze van de gemeente. Concreet wil dat zeggen dat de akte van de grondoverdracht niet kon verleden worden ten gevolge van de klacht van Vooruit. Dit heeft een dubbel gevolg: de bouwwerken moeten niet aanvatten, de basisakte en de eerste verkoopakten kunnen niet verleden worden. Het komt erop neer dat de akte voortvloeiend uit voorliggende beslissing pas gaat verleden worden na het verlopen van de beroepstermijn. De behandelende notaris wil dit vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Daar waar anders wordt gekozen voor de pragmatische benadering, worden nu alle mogelijke risico’s uitgesloten”, vervolgt de burgemeester.

“Een begrijpelijke reactie van de notaris, maar wel een vertraging met implicaties; Dit zowel naar het uitvoeren van de bouwwerken als naar het verlijden van de eigendomsaktes…. Ik heb er geen enkel probleem mee om inschattingsfouten toe te geven, maar wat eigenlijk nog het allerergste is, is het menselijk leed dat dit dossier aanricht. Mensen die niets met dit politiek spel – want zo zal ik het noemen – worden meegesleurd in een zee van onzekerheid met potentieel grote financiële gevolgen.”

Het was jullie onwettige beslissing

Enigo Vandendriessche van Vooruit reageerde: “We gaan de rollen toch niet omdraaien: die mensen komen immers in de problemen door jullie onwettige beslissing. Dit staat zwart op wit in de beslissing van de gouverneur. Ga je dit blijven verdedigen dat je cadeaus geeft aan vastgoedontwikkelaars, terwijl de facturen voor inwoners omhoog gaan? De prijs van de kinderopvang, het middagtoezicht, de huur van de flatjes, identiteitskaart: alles gaat omhoog en wat doet onze burgemeester? Hij gaat de grond gratis wegschenken. U geeft een ganse uitleg om de aandacht af te leiden, maar u vergeet de essentie: u bent veroordeeld!”, riep Enigo in de raadszaal.

Waarna hij het besluit van de gouverneur citeerde en ook erbij zei: “Het ontbreken van de enige waardebepaling is niet alleen strijdig met de omzendbrief van 3 mei 2019 over de transacties van lokale goederen door lokale besturen, in de omzendbrief wordt ook gesteld dat een geldig en recent schattingsverslag nodig is voor de objectieve waardebepaling van onroerende transacties. Door een gebrek aan een dergelijk verslag kan geconcludeerd worden dat de raadsleden onvoldoende geïnformeerd waren om te beslissen over de kosteloze grondafstand, schending van artikel 20, tweede lid DLB. De gemeenteraad van 21 februari 2023 schendt bijgevolg de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meerbepaald het zorgvuldigheids- en zuinigheidsprincipe. Dus u bent over de hele lijn veroordeeld en nu wil je de schuld in mijn schoenen schuiven. Dat slaat toch op niets”, besluit Enigo.

Daarna werd er nog wat heen en weer gekibbeld, waarna de stemming volgde. CD&V en Vooruit onthielden zich, de meerderheid keurde dit punt goed. (PADI)