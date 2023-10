Gemeenterapport Zwevegem: Duurzaamheid en participatie vormen rode draad

Nog een jaartje en we weten wat het oordeel van de kiezer is over het gevoerde beleid en de huidige bestuursploeg. Wij maken nu al een tussentijds rapport en kijken wat er reeds gerealiseerd werd, wat verkeerd liep en wat we de komende 12 maanden nog mogen verwachten. De coronaperikelen zorgen er wel voor dat we niet over een ‘normale’ legislatuur kunnen spreken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na de stembusgang in 2018 werd al snel duidelijk dat CD&V, na zes jaar oppositie, opnieuw in de meerderheid zou zetelen. Burgemeester Doutreluingne verwees daarmee N-VA terug naar de oppositiebanken. Eliane Spincemaille (CD&V) haalde meer stemmen dan de burgemeester, maar werd toch geen burgemeester. Dit werd gecompenseerd door het aantal schepenzitjes voor CD&V. Van de zeven gingen er drie naar CD&V. Twee werden ingenomen door Marc Claeys en Marc Desloovere, beiden van Vooruit, maar stapten uit die partij en vormden Samen !. Marc Desloovere nam eind 2022 ontslag waardoor Dirk Desmet van CD&V een zetel kreeg. Marc Claeys stelde zijn aangekondigd pensioen uit. Verder werden Bart Colson (CD&V) en Antoon Vanassche (Nu.Zwevegem) vervangen omdat ze de raad vaarwel zegden. Barbara Demeulenaere (CD&V) volgde Dirk Desmet op als gemeenteraadvoorzitter.

Belangrijkste realisaties

Het meerjarenplan 2020-2025 werd gebaseerd op het beleidsakkoord dat door de diverse meerderheidspartijen werd opgesteld. Duurzaamheid en participatie vormen daarin de rode draad. Wat duurzaamheid betreft werd een ambitieus klimaatplan opgesteld waarvan bosuitbreiding een belangrijk aspect vormt. Op het vlak van verkeersveiligheid werd een ruime fietszone ingevoerd in het centrum van Zwevegem. Tevens werd over de politieke grenzen heen een draagvlak gecreëerd om de aanleg van een omleidingsweg rond Moen over te hevelen naar het Vlaams gewest.

Het belangrijkste dossier dat de voorbije jaren werd voorbereid is de Campus Kappaert, waarvan de bouwwerken weldra starten. Ook de oppositie is hier heel tevreden mee, al stellen zij zich wel vragen over de mobiliteit. Verder is er de voortgang in het dossier van het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke waar de werken aan de gang zijn.

Grootste miskleunen

Bij de start van deze legislatuur was ‘participatie’ het codewoord. De eerste jaren was daar weinig van te merken. Er werden wel dorpsraden opgericht, maar de werking ervan staat op een heel laag pitje. Er blijkt bij de inwoners weinig interesse te zijn. Toch is er op vlak van participatie beterschap te zien. Verdienden de eerste verkeersaanpassingen in de Lindelaan zeker een plaatsje in deze kolom, dan werd het daaropvolgend participatietraject om de ingrepen nogmaals aan te passen (lees verbeteren), wel een succes.

Ook het RUP Gemeentepark kunnen we moeilijk een succes noemen. Dit dossier zorgde voor spanningen binnen de meerderheid. Groot discussiepunt werd de hoogte van de geplande hoogbouw op de plaats van het Koetshuis. Uiteindelijk werd gekozen voor een minder hoog gebouw. Verder laat het kerkenbeleidsplan ook op zich wachten.

Geplande projecten

De hinder voor de heraanleg van een groot stuk van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat is na anderhalf jaar zo goed als voorbij. Binnenkort starten de werken aan onderwijscampus Kappaert en ook de aanleg van het Lettenhofpark is volop bezig. Volgens de meerjarenplanning is er nog veel uit te voeren. Het skatepark in Sint-Denijs zal, met een beetje vertraging (door ziekte), geopend kunnen worden.

Voor de jeugd komt er nog een skatepark ter vervanging van het versleten skatepark aan OC De Brug. Verder is men al een tijdje aan het werken aan een rustbankenplan. Wellicht zien we in 2024 daar de eerste resultaten van. Hopen is het ook op een vlotte vooruitgang in het dossier van de omleidingsweg Moen-Heestert. Hier is echter het Vlaams Gewest aan zet. Ook zou er nog moeten nieuws komen rond het ‘Plan trage wegen’ en verwachten we nog voorstellen rond lokale economie, na de passage van de Profploeg.

Het rapport

We hebben het geluk dat in Zwevegem het politieke leven relatief rustig is. Stemverheffingen zijn er op de gemeenteraad bijna niet te horen. De oppositie, bestaande uit N-VA, Groen en Nu.Zwevegem, stelt zich eerder constructief op.

Wellicht zullen niet alle plannen kunnen uitgevoerd worden, zoals ze bij het begin van de legislatuur aangekondigd werden. Dat lijkt ons ook normaal met de lange coronaperiode, de dure energieprijzen en de hoogoplopende prijzen van de bouwmaterialen, in gedachten.

Niettemin werden toch een aantal belangrijke dossiers aangepakt, zoals het dossier van de onderwijscampus op de Kappaert wat een maximum aan subsidie opleverde.

De prijzen worden echter uitgedeeld aan de eindmeet. Het is de kiezer die zal beslissen welk bolletje hij of zij kleurt in het stemhokje.

Ons oordeel: Voldoende

