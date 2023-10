Gemeenterapport Zuienkerke: Woonbeleid blijft ondanks inspanningen pijnpunt

‘Geen luchtkastelen bouwen maar zaaien naar de zak’ is het credo van burgemeester Alain De Vlieghe van Zuienkerke. Veel grote realisaties zijn er de afgelopen vijf jaar niet geweest in de poldergemeente. De politieke wil is er wel, maar een aantal belangrijke dossiers zit al jaren geblokkeerd en dan werkt de afwezigheid van oppositie volgens kritische stemmen ook een zekere berusting in de hand. Desondanks overheerst onder de Zuienkerkse bevolking een algemene tevredenheid omtrent het bestuur van De Vlieghe en co.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Zuienkerke zorgde in oktober ‘18 voor een unicum door als enige Vlaamse gemeente geen echte verkiezingen te hebben. Doordat er maar één lijst was, moesten de inwoners enkel voor de provincieraad naar het stemhokje. Nicole Van den Bossche gooide de handdoek als voorzitter en ook Brigitte Bonte en Annie Dumon deden in januari ‘19 afstand van hun mandaat. Ze werden vervangen door drie nieuwe vrouwelijke gezichten. In het schepencollege maakte Wim Cools, die tevens voorzitter was van het bijzonder comité voor sociale zaken, op 1 januari plaats voor Noël Delaere, die zo na een tussenpauze van drie jaar zijn comeback maakte als schepen. Deze wissel impliceerde een aantal wijzigingen in de bevoegdheden van het college. Burgemeester Alain De Vlieghe maakte ondertussen ook bekend dat hij in ‘24 afscheid neemt van de politiek. Delaere wordt in ‘24 lijsttrekker.

Belangrijkste realisaties

Een belangrijke realisatie deze legislatuur, was de verbouwing van de gemeentelijke basisschool in Zuienkerke-dorp. Er vlak naast, in de tuin van de voormalige pastorie, realiseerde het gemeentebestuur een nieuw buurtparkje genaamd De Boogaard. De gemeente spendeert ook jaarlijks een hele som aan de restauratie van haar vier parochiekerken. Na een grondige interieurrestauratie werd de 19de-eeuwse ommuring van de Sint-Michielskerk deze legislatuur al aangepakt en de vier parochiekerken kregen allemaal camerabewaking. In Houtave werd deze zomer de vernieuwde Kapellestraat ingehuldigd. Op grondgebied Nieuwmunster werd, in samenwerking met buurgemeente De Haan en de provincie, de Prins Leopoldstraat een pak veiliger voor de fietsers. Om de sociale cohesie te versterken, lanceerde het gemeentebestuur het initiatief ‘Samen Tafelen’. En tot slot kwam er ook een Digipunt voor inwoners die digitaal minder onderlegd zijn.

Grootste miskleunen

Meer dan tien jaar is er al sprake van, maar het dossier rond het masterplan voor Nieuwmunster zit nog altijd muurvast. “Via het principe van een planologische ruil zochten we naar een oplossing voor vervallen bouwgrond. Op 23 oktober doet de vrederechter hier een uitspraak over”, zegt burgemeester De Vlieghe. Het gemeentebestuur hoopt nog altijd dat er licht volgt aan het einde van de tunnel. “De handdoek in de ring gooien zou jammer zijn, aangezien de herlokalisatie van het verouderde ontmoetingscentrum De Bommel hieraan vast hangt. En het zou ook zonde zijn voor al de moeite, tijd en centen die we hier al instaken”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe. Het woonbeleid blijft voor Zuienkerke, met zijn beschermde dorpskernen en waardevol landbouwgebied, een achillespees. Zo laat ook de realisatie van achttien nieuwe sociale huurwoningen langs de Meetkerkestraat al jaren op zich wachten.

Geplande projecten

De gemeente trok in deze legislatuur liefst 1,8 miljoen euro uit voor verbeteringswerken aan wegen en voetpaden in de vier deelgemeenten. Ook voor volgend jaar staat er nog heel wat op stapel. “Voor ‘24 gaat het nog om een investering van 800.000 euro”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe. En voorts ook nog op de planning: de restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster. Daarvoor is nu een studiebureau aangesteld. Voor de doortocht van de Nieuwe Steenweg in Zuienkerke-dorp werd de optie trajectcontrole afgevoerd. Het gemeentebestuur koos in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer – de Nieuwe Steenweg is een gewestweg – een zone 30 in de dorpskern waar geen vrijliggend fietspad aanwezig is. “In de loop van oktober gaat AWV hiervoor de nodige borden plaatsen”, geeft De Vlieghe mee. Ook de parking naast de gemeenteschool wordt nog deze legislatuur heringericht.

Het rapport

Veel grote realisaties zijn er de afgelopen vijf jaar niet geweest in Zuienkerke. ‘Geen luchtkastelen bouwen maar zaaien naar de zak’ is het credo van burgemeester Alain De Vlieghe. De politieke wil is er wel in de poldergemeente, maar een aantal belangrijke dossiers botsten op weerstand en geraakten in het slop. En dan werkt de afwezigheid van oppositie volgens kritische stemmen ook een zekere berusting in de hand. “Het valt op hoe traag alles in onze gemeente vooruitgaat”, liet Vlaams Belanger Kurt Ravyts zich in het verleden ontvallen. Ook in de gemeenteraad valt er weleens een kritische noot. Maar uiteindelijk gaat het leven in de poldergemeente zijn gangetje en lijkt er relatief weinig onvrede over het bestuur van De Vlieghe en co. “En als er problemen zijn, staat de deur van mijn kabinet altijd open”, aldus de burgervader.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.