Gemeenterapport Wielsbeke: Veel plannen en studies, slechts weinig realisaties

Het politieke speelveld tegenover midden deze legislatuur is fel gewijzigd. De CD&V-meerderheid (11 op 21) zal verdeeld naar de kiezer gaan. Enerzijds Team8710, met vandaag 7 raadsleden waaronder 3 schepenen, en anderzijds de groep rond de burgemeester (4). U. en N-VA zullen als Samen+ naar de kiezer trekken. Filip Dinneweth zetelt nog in de raad, maar als onafhankelijke (is geen lid meer van VB). Er zijn veel plannen en studies gemaakt, uitvoeringen in aanloop, maar zeer weinig realisaties gebeurd. Het mooie sportcomplex is de laatste realisatie van dit gemeentebestuur.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V was de winnaar van de verkiezingen van 2018. Met ruim 46 procent van de stemmen trok de partij 11 van de 21 zetels en dus de absolute meerderheid naar zich toe. U., N-VA en Vlaams Belang werden met respectievelijk 5, 4 en 1 zetel naar de oppositiebanken verwezen. Gemeenteraadsvoorzitter Carlos Verbrugghe verliet begin 2021 de gemeenteraad. Frédéric Depypere nam zijn taak over. Danny Vanhoutte kreeg een zitje in de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Emilie Clinckemaillie verhuisde met haar gezin naar Frankrijk. Ine Callens nam haar plaats in. Magda Deprez gaf op 1 januari 2022 haar taken door aan Guido Callewaert. Bij U. diende Caroline Lannoo op de laatste gemeenteraad van 2021 haar ontslag in. Geert Devrieze komt in haar plaats. Bij N-VA verliet Vincent Herman in november 2020 de gemeenteraad. Jan Decouttere verving hem. Bij Vlaams Belang hield Filip Dinneweth de enige zetel.

Belangrijkste realisaties

De nieuwe sporthal met binnenzwembad in het Hernieuwenburgpark is dé realisatie van het bestuur. Het ontwerp, de subsidieaanvragen, de opvolging van de bouwwerken… zijn voor een groot deel te danken aan de toegewijde leiding en medewerkers van de Sportdienst. Naar verluidt was dit een van de beste dossiers die de minister voorgeschoteld kreeg. Hij engageerde zich dan ook voor een subsidie van circa 1,25 miljoen euro. Het nieuwe woonzorgcentrum leidde eind vorige legislatuur tot veel commotie tussen toenmalige bestuurspartijen CD&V en NVA over al dan niet samenwerken met een privépartner voor de financiering van het woonzorgcentrum. Zes jaar later is er, na een gebalanceerde onderhandelingsprocedure, een partner gekozen. Een bouwaanvraag werd ingediend, ingetrokken en opnieuw aangevraagd. De eerste steen zal er wellicht toch niet komen voor de verkiezingen van 2024.

Grootste miskleunen

Het verdeelde bestuur is niet meer in staat om zelfs over eenvoudige zaken een consensus te vinden. Dat resulteert in een stilstand sinds 2021. De actie met de afgescheurde leden van het bestuur was olie op een smeulend vuur. De oppositie kijkt ernaar als naar een lelijk schouwspel. Is dit de legislatuur te veel voor de ploeg die op merkwaardige wijze in 2006 aan het bewind kwam? Veel beslissingen in Wielsbeke blijven al lange tijd in voorbereiding. Deze legislatuur is er beslist om op verschillende domeinen niet te beslissen en de pauzeknop in te drukken bij gebrek aan overeenstemming in het schepencollege. Een volgende bestuursploeg zal vooral moeten afwerken wat deze ploeg in deze legislatuur niet kon opstarten. Het speelbos in Sint-Baafs-Vijve staat al zeven jaar op de planning. Na veel studiewerk, informatierondes, participatietrajecten is er geen enkele boom bijgezet, laat staan een speeltoestel.

Geplande projecten

De fietstunnel Molenstraat // N382 expressweg. De budgetten voor de fietsverbinding tussen Ooigem en Wielsbeke liggen klaar bij AWV. Dit project werd jaren geleden aangekondigd, na de knip in de Molenstraat. Tot op vandaag zijn geen echte stappen gezet. De aanleg van een stoom-warmtenet van A&U aan de Breestraat naar het centrum van de gemeente krijgt geen steun van het voltallige schepencollege. Anderzijds heeft een privéspeler als Agristo voor zijn energievoorziening een tweede leverancier van stoom gevonden bij A&S in Oostrozebeke, nadat zij vijf jaar geleden een eerste aansluiting realiseerden. Na de energiecrisis 2022-2023 vindt het bestuur geen daadkracht om dit aan te pakken. Heraanleg Rijksweg verbinding centrum Oostrozebeke met Wielsbeke. Ook hier is weinig vooruitgang. De plannen zijn voorgesteld en een aantal grondverwervingen zijn gerealiseerd, maar op een echt fietspad is het wachten.

Het rapport

Vooral het aantal politici dat zich afscheurt, is indrukwekkend. Dat Frédéric Depypere en Marijn De Vos het niet eens waren met de koers die CD&V voer, was al duidelijk sinds ze in juni opstapten als voorzitter en ondervoorzitter van de partij. De huidige partijen N-VA en U. smelten samen tot één partij: Samen+. Geen kartel, maar “een nieuw project waarin één plus één meer dan twee zal zijn”, klonk het. Het plusteken in de naam wijst trouwens op mensen die nu niet actief zijn in de politiek, mensen aan wie de partij mogelijkheden wil bieden. Er is nog heel wat werk aan de winkel in het Wielsbeekse politieke landschap.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.