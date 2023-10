Gemeenterapport Wevelgem: Gemeente benut haar opportuniteiten

Ondanks de inflatie en de energiecrisis heeft de gemeente alle geplande investeringen uitgevoerd, Wevelgem is financieel gezond. Deze legislatuur stond onder meer in het teken van de revitaliseringen van de bedrijvencentra en de kernvernieuwing van de drie deelgemeenten. Dat verloopt volgens plan. Een pluim verdient de gemeente voor het Big Bang project waarbij het oude zwembad werd omgetoverd tot een centrum van wetenschap en kunst.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met 17 zetels behaalde CD&V opnieuw de absolute meerderheid in de gemeenteraad. Burgemeester Jan Seynhaeve kreeg ruim de meeste stemmen achter zijn naam. Na zeven maanden nam Bas Surmont de plaats in van schepen Bernard Galle die op pensioen ging. Op 11 november 2020 kreeg schepen Frank Acke tijdens het joggen een beroerte. Marie De Clerck nam enkele maanden later zijn sjerp over. N-VA-lijsttrekker Henk Louf verliet Wevelgem en de lokale fractie, Luc Vanderhaeghe uit Moorsele nam zijn plaats in de gemeenteraad in. Het Vlaams Belang behaalde twee zetels, maar daar valt in de gemeenteraad niets meer van te merken. Carine Quidousse verliet Vlaams Belang en zetelt verder als onafhankelijke. Het andere raadslid van de partij, Tommy Vansteenkiste, stuurde de voorbije 2,5 jaar telkens zijn kat naar de raad. Bij Vooruit kwam Yves Goddeeris in de plaats van Joke Desmet.

Belangrijkste realisaties

De Zwemkom ging open in januari 2021, een investering van 10 miljoen euro. Sportcentrum Sportspoor kreeg zijn definitieve vorm met een vernieuwde atletiekpiste. De gemeente is fietsvriendelijker geworden met de knip in Bergelen, de fietszones in het centrum van Moorsele en Gullegem, en de zone 30 ten zuiden van de N8 in deelgemeente Wevelgem. De grootste investeringen zoals de revitalisering van het industrieterrein Gullegem-Moorsele en de heraanleg van de Warandestraat en Overheulestraat zijn afgerond of bevinden zich in een laatste fase. De Kleine Porsies zijn een verrijking voor de gemeente. De Campusomgeving en ontharding van de Deken Jonckheerestraat zijn zo goed als afgewerkt, inclusief het BEO-veld dat energie levert in de nabije gebouwen. In het oude zwembad konden scholen, verenigingen en creatievelingen terecht voor een wetenschap- of kunstbad dankzij het Big Bang project.

Grootste miskleunen

In het meerjarenplan is 2,5 miljoen euro voorzien voor een alternatieve fiets- en wandelverbinding ter hoogte van het knooppunt van de A19. De onderzoeken lopen, maar aangezien veel overleg en steun van de Vlaamse overheid essentieel is, loopt dit project nogal stroef. Een gemiste kans volgens de oppositie is het niet behouden van eenrichtingsverkeer langs ‘t Vrije, om zo een veilige fietsverbinding tussen Moorsele en Wevelgem te creëren. Het ontsluiten van bedrijventerrein Wevelgem-Zuid loopt tegen een aantal obstakels aan.

Wevelgem wil een duurzame gemeente zijn en daarin slagen ze slechts gedeeltelijk. De verledding werd wel snel gerealiseerd. En er is de uitbreiding van Bergelen en de aankoop van waardevolle Leielandschap in samenwerking met Natuurpunt. De aanleg van extra bos langs de Leie lijkt dan weer een moeilijkere aangelegenheid.

Geplande projecten

De geplande investeringen van 100 miljoen euro zullen allemaal gerealiseerd worden, zo ziet het er toch naar uit. Er wordt in 2024 gestart met de vernieuwing van de dorpskern in Gullegem. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum, een autoluw centrumplein, een feestweide ‘De Gulle’ en de Heulebeek wordt geherwaardeerd. In Wevelgem wordt gewerkt aan een nieuwe sporthal in de Hoogstraat, die zou volgend schooljaar al in gebruik worden genomen. De gemeentelijke basisschool krijgt een facelift met onder meer een nieuwe refter. Eind dit jaar zal er van het oude zwembad niets overblijven. Op die plaats komt volgend jaar veel groen. In tegenstelling tot het initieel plan wordt de parking er wel behouden, wat er met de sporthal zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Volgend jaar wordt het plan voor de begraafplaatsen afgerond. In 2024 starten ook de werken aan de Lauwebrug, een project met grote impact op het verkeer.

Het rapport

De gemeente benut haar opportuniteiten. Zo is er de aankoop van meer groen aan de Leie of de aankoop van een huis in de Hoogstraat voor de bouw van de nieuwe sporthal. Er was ook de zachte verbinding tussen de Rozenstraat en de Heerweg. Waar Wevelgem zich in deze legislatuur heeft onderscheiden, is in de realisatie van een aantal unieke projecten: het Big Bang Wetenschapsbad, de samenwerking met het Sint-Pauluscollege (SPWe) bij de bouw van de Kleine Porsies en de Muziekacademie, de aanleg van het Beo-Veld en de ontwikkeling van de Campus waardoor andere actoren zoals SPWe basis en wzc Sint-Camillus werden aangemoedigd hun eigen toekomstplannen verder uit te stippelen. De meerderheid van CD&V zit alvast stevig in het zadel en doet het goed.

Ons oordeel: Voldoende

