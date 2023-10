Gemeenterapport Wervik: Politieke chaos en prijzige projecten

De bestuurswissel in mei vorig jaar zorgde voor politieke chaos. Het nieuws over de sluiting van het zwembad Ter Leie sloeg in als een bom, al kon het lokaal bestuur bij een deel van de bevolking voor deze beslissing op begrip rekenen. De hamvraag is hoe zwaar dat allemaal zal wegen op de komende verkiezingen. Op deze pagina brengen we onze politieke analyse van het bestuur in de Tabaksstad.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met SP.A (9 zetels) en stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project (7 zetels) kwam er een nieuwe meerderheid. Nooit eerder zag een legislatuur echter acht wissels. Het begon bij N-VA, waar Angelo Demuynck en gewezen eerste schepen Belinda Beauprez ontslag namen. Bij Vooruit verliet schepen Sonny Ghesquière verrassend de politiek, Lien Deblaere nam zijn plaats in. Hendrik Ingelbeen (CD&V) verdween uit de gemeenteraad voor een nieuwe job. Ouderdomsdeken Etienne Pillaert van Vooruit is er evenmin nog bij. Bij N-VA was Virginie Terrier door gezondheidsreden heel lang verontschuldigd, ook zij nam ontslag. Bij Vooruit stapte fractieleider Yara Bogaert op. Memorabel was de bestuurswissel in mei vorig jaar. Vooruit verruilde de stadslijst voor CD&V. Youro Casier (Vooruit) bleef daardoor burgemeester en werd niet opgevolgd door Bert Verhaeghe. Partijgenoot Marc Kino trok zijn conclusies en nam ook ontslag.

Belangrijkste realisaties

De grootste investering in jaren is de bouw van een gemeenschapscentrum in de Wervikstraat in Geluwe. Het prijskaartje voor GC Gilwe en de omgevingswerken komt door de stijgende prijzen van de bouwmaterialen ondertussen uit op bijna 10 miljoen. In november vorig jaar ging GC Gilwe officieel open. Wat verderop vonden wegen- en rioleringswerken plaats in de wijk Witte Poort. In de Gasstraat kwam er een grote parking voor 70 langparkeerders. Er zijn nog andere belangrijke dossiers, zoals de verbouwingen en nieuwbouw van Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe. In de toekomst wordt dat uitsluitend voor sport voorbehouden. Met De Steenakker maakte de grootste centrumparking plaats voor een belevingsplein. De Barrierestraat, Sint-Jorisstraat en een deel van de Magdalenastraat kregen een nieuw wegdek. In de Vrede- en een groot deel van de Ooststraat vonden wegen- en rioleringswerken plaats.

Grootste miskleunen

De aanleg van de stadstuin vlak naast de voorkant van het stadhuis op het Sint-Maartensplein, met een prijskaartje van bijna 400.000 euro, is duidelijk de grootste miskleun. De stadstuin zorgde politiek tussen meerderheid en oppositie voor heel wat commotie. Voor de fel overdreven kostprijs wijst Vooruit naar toenmalig coalitiepartner, de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. Al is dat een goedkope uitleg, want de socialisten hadden het dossier gerust kunnen afvoeren. Dat het nieuwe verkeerscirculatieplan met de vele fietsstraten nog altijd niet definitief is, stemt tot nadenken. Het is nog steeds een proefproject, al sinds april vorig jaar. Akkoord, ondertussen is er een bestuurswissel geweest en kwam er met Tom Durnez een nieuwe schepen van Mobiliteit. Voor een deel van de bevolking is tot slot de sluiting van zwembad Ter Leie een miskleun, maar wie de cijfers en de realiteit van het betonrot kent, weet beter.

Geplande projecten

In het laatste jaar van deze legislatuur wordt de renovatie en nieuwbouw van Ter Linde op de Tuinwijk in Geluwe ongetwijfeld het grootste dossier. Een deel van de ruwbouw staat er al. Na de herfstvakantie volgen de dakwerken. Nog in Geluwe komt er volgend jaar naast jeugdhuis De Metropool een skatepark en achter het tweede terrein van KSK Geluwe een omnisportveld. Eendracht Wervik krijgt tegen het volgend seizoen eindelijk een kunstgrasveld op het eerste terrein. In principe wordt het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove komend jaar afgebroken. Tegen de omgevingsvergunning voor de afbraak loopt momenteel een procedure bij de deputatie. Heel wat straten liggen er zeer slecht bij en krijgen nog een nieuw wegdek. Een aanslepend dossier met eindelijk een doorbraak is de renovatie van de jeugdlokalen d’Arke in de Koestraat, de vaste stek van Chiro JOW en KSA Grensvuur.

Het rapport

De bestuursmeerderheid geven we een voldoende, maar met weinig overschot, want het kan veel beter. De coup vorig jaar zorgde natuurlijk voor een politieke bom. Bert Verhaeghe werd aan de kant gezet. Proper was dat alvast niet. Strategisch was het ontslag van de directeur van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie een zeer slechte zet op enkele jaren van zijn pensioen. De ontslagregeling kostte daardoor een pak geld. In april vorig jaar kwam er een nieuw mobiliteitsplan. Het blijft maar wachten tot dat definitief wordt. De vele fietsstraten zijn een miskleun: de fietsers voelen zich niet veilig en veel auto’s blijven inhalen. CD&V kwam erbij maar kon haar stempel nog niet echt drukken of echte veranderingen teweegbrengen. De Wervikse burger is niet uitermate tevreden over het beleid, verre van zelfs.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.