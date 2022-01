Gemeenterapport voor Zulte: uitkijken naar dorpskernvernieuwingen en prestigieuze voetgangersbrug

Halfweg de legislatuur maken we de balans op van het politieke reilen en zeilen in de gemeente. Wat is er tot nu toe al gerealiseerd en wat staat er nog te gebeuren? Kan de meerderheid zich aan het bestuursakkoord houden of kijkt de oppositie likkebaardend uit naar 2024? Voor Zulte is de situatie complex. Tot nu toe is er vooral veel grondwerk gebeurd, waarvan de bestuurspartijen Open Zulte, N-VA en GVZ tegen 2024 de vruchten hopen te plukken. CD&V stelt ernstige vragen bij de haalbaarheid van hun hoge ambities. Enkele daarvan zijn inderdaad al tot miskleunen verworden, maar wie krijgt gelijk binnen drie jaar? Een overzicht.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De politieke aardverschuiving van 2012 is een succesverhaal gebleken voor de ploeg van Simon Lagrange. Destijds wipten alle oppositiepartijen samen na 36 jaar CD&V uit het bestuur. Zes jaar later beloonde de kiezer Open Zulte met een absolute meerderheid.

De vroegere coalitiepartners N-VA en Gezond Verstand Zulte waren mathematisch niet nodig, maar de drie partijen zetten hun samenwerking van 2012 desondanks verder. Opmerkelijke nieuwkomer voor Open Zulte was het stemmenkanon Franky Decoster. Hij begon zijn politieke carrière meteen als voorzitter van de gemeenteraad en nam intussen het schepenambt van Linda Detailleur (N-VA) over.

Tussendoor besloot schepen Fréderic Hesters (Open Zulte) te emigreren naar Spanje, Natasja De Vos (Open Zulte) volgde hem op. Tony Boeckaert (Open Zulte) volgde dan weer Olivier Peirs (GVZ) op en zo kleurt het schepencollege volledig blauw.

Belangrijkste realisaties

Het gemeentebestuur was zeer ambitieus bij de start van de legislatuur en is dat nog steeds. Er zijn nog veel projecten lopende, maar een mooie pluim op de hoed is alvast de nieuwe accommodatie voor voetbalploeg Jong Zulte op de Waalmeers. De kleine kantine en uitgeleefde kleedkamers werden vervangen door een ruime nieuwbouw en dit voor een lagere kostprijs dan de eerst geraamde 558.000 euro.

Voor andere projecten zal de afwerking nog enkele jaren op zich laten wachten, maar voor de herontwikkeling van verschillende oude industrieterreinen is de opstart alleen al een prestatie. Veel van die dossiers sleepten al jaren aan. De gebouwen van Lys Yarns in Zulte gaan binnenkort tegen de vlakte, op de site Vandewiele in Olsene rijzen de eerste nieuwe al uit de grond en in Machelen zal de site Olympia plaatsmaken voor een duurzaam woonproject. Het uiterlijk van alle dorpskernen verandert stevig.

Grootste miskleunen

De saga van de windmolens in de industriezone Zaubeek is een dossier waarbij men zich vergaloppeerd heeft. Waar de gemeente in het verleden nog protest aantekende tegen de bouw van windmolens tegen de grenzen, botsten ze nu zelf op buurtprotest.

Met een petitie van 350 handtekeningen spraken de buurtbewoners de klassieke bezorgdheden over de windmolens uit. Ze waren niet te paaien met de uitleg dat deze molens op industriegebied kwamen en niet op natuurgrond, zoals de vorige. Naast inconsequentie beschuldigden ze het bestuur ook van partijdigheid. Jan Lippens, echtgenoot van schepen Sophie Delaere, is immers onrechtstreeks betrokken bij het project.

Er waren zeven geplande windmolens, waarvan eentje op Zults grondgebied. Na lang getouwtrek over de vergunning komt die er niet. Andere turbines net over de grens komen er wel, al zijn nog steeds betwistingen lopende.

Geplande projecten

Het is intussen duidelijk dat de to do-lijst van de gemeente nog ellenlang is. Dat bleek ook uit de recentste gemeenteraad over het meerjarenplan. Het is tekenend dat 80 procent van de investeringen tot op heden nog niet gerealiseerd zijn. Het gemeentebestuur is echter wel al uit de startblokken geschoten.

De dorpskernvernieuwingen zijn lopende en voor heel wat andere zaken zou de eerste spade dit jaar nog in de grond kunnen gaan. Het prestigeproject van een voetgangersbrug over de Leie is er één van, net als de nieuwbouw op domein de Raveschoot en van de gemeenteschool in Zulte. Dat laatste project zal vijf miljoen euro kosten. Het oudste deel van de school wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe refter, kinderopvang en kleuterklassen. Er staan ook nog tal van wegenwerken op de planning, zo hoopt de gemeente het laatste stukje van de fietssnelweg tussen Deinze en Waregem op Zults grondgebied af te werken.

Het rapport

Het is misschien wat voorbarig, maar als burgemeester Lagrange tegen 2024 zijn uitgebreide to do-lijstje kan afwerken, dan zal de oppositie hemel en aarde moeten bewegen om hem ooit nog uit het zadel te krijgen. Hij moet nu bewijzen het vertrouwen van een absolute meerderheid waard te zijn.

De onervaren ploeg van 2012 is echter met succes verveld tot een goed geoliede machine. Dat is misschien de reden waarom het bestuur deze legislatuur zoveel hooi op de vork neemt. Lagrange en de zijnen komen nu pas op gang. Het aantal volledig gerealiseerde projecten is tot nu toe pover, maar er zijn nog geen beloftes gebroken. Voorlopig is er geen aanwijzing dat het optimisme van het bestuur ongegrond zou zijn. (JF)

Ons oordeel: Veelbelovend

